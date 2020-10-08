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https://ria.ru/20201008/ukraina-1578741922.html
На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
Житель села Петровка Днепропетровской области сделал из "Запорожца" дом на колесах в виде украинской хаты-мазанки. Видеозапись, на которой запечатлена... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T01:35
2020-10-08T01:35
sukhoi superjet 100 (ssj100)
ситуация на украине
днепропетровская область
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Житель села Петровка <a href="http://ria.ru/location_Dnipropetrovsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Днепропетровской области</a> сделал из "Запорожца" дом на колесах в виде украинской хаты-мазанки. Видеозапись, на которой запечатлена техническая "новинка" опубликована в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9nlH_gtMCSI&amp;feature=emb_logo" target="_blank">YouTube</a>.Внутри передвижной хаты изобретатель развесил элементы национальной гордости – рушники. Также интерьер дома на колесах украшают иконы. Они же, по всей видимости, отвечают и за его безопасность.Новинка рассмешила пользователей Сети.В частности, главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев разметил в своем <a href="https://t.me/dadzibao/2593" target="_blank">Telegram</a> крайне едкий комментарий.
https://ria.ru/20200901/savchenko-1576590638.html
https://ria.ru/20200629/1573600053.html
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sukhoi superjet 100 (ssj100), ситуация на украине, днепропетровская область, в мире

На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России

01:35 08.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Житель села Петровка Днепропетровской области сделал из "Запорожца" дом на колесах в виде украинской хаты-мазанки. Видеозапись, на которой запечатлена техническая "новинка" опубликована в YouTube.
Внутри передвижной хаты изобретатель развесил элементы национальной гордости – рушники. Также интерьер дома на колесах украшают иконы. Они же, по всей видимости, отвечают и за его безопасность.
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Новинка рассмешила пользователей Сети.
В частности, главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев разметил в своем Telegram крайне едкий комментарий.
"В России совершил первый полет 202-й серийный Sukhoi Superjet 100. Но и в Украине техника не стоит на месте", - написал он.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Ситуация на УкраинеДнепропетровская областьВ мире
 
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