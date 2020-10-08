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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/stepanakert-1578924009.html
В Степанакерте вновь включали сирену воздушной тревоги
Сирену воздушной тревоги вновь включали в столице непризнанной НКР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T21:16
2020-10-08T21:47
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Сирену воздушной тревоги вновь включали в столице непризнанной НКР, передает корреспондент РИА Новости.Она звучала около получаса. Сейчас в городе пока тихо.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
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азербайджан
армения
степанакерт
РИА Новости
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азербайджан, армения, степанакерт, в мире

В Степанакерте вновь включали сирену воздушной тревоги

21:16 08.10.2020 (обновлено: 21:47 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от пожаров вследствие артиллерийских ударов по Степанакерту
Дым от пожаров вследствие артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 сен - РИА Новости. Сирену воздушной тревоги вновь включали в столице непризнанной НКР, передает корреспондент РИА Новости.
Она звучала около получаса. Сейчас в городе пока тихо.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияСтепанакертВ мире
 
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