Россия пообещала ответить на возможные санкции ЕС из-за Навального
21:25 08.10.2020 (обновлено: 00:28 09.10.2020)
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Москва не оставит без ответа возможные антироссийские санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Cанкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим — неважно", — заявила она в эфире телеканала "Дождь".
По ее словам, Запад использовал ситуацию с Навальным как повод для реализации очередного витка ограничений против Москвы.
"Нужно определиться, что есть реальность. На наш взгляд, это вторая ситуация, когда санкции уже где-то в недрах разрабатывались, когда концептуально, видимо, уже биологические часы Запада подошли к тому, чтобы ввести новые санкции в отношении нашей страны", — пояснила она.
Как указала Захарова, если бы Евросоюз действительно хотел "узнать истину" и разобраться в произошедшем, то он бы не увязывал тему санкций с делом Навального.
"Вопрос не в этом, а в том, чего хотят добиться этим, в чем целеполагание. Узнать истину, разобраться? Если в этом цель, то при чем здесь санкции?" — заметила дипломат.
Представитель ведомства подчеркнула, что нет никаких доказательств причастности России к истории с оппозиционером. Она добавила, что Запад предлагает поверить в обвинения в адрес Москвы "на слово", так как у него "нет ничего, что можно было бы предъявить мировому сообществу".
Накануне Франция и Германия заявили, что предложат Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. Как говорится в совместном коммюнике МИД двух стран, возможные ограничения могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", а также лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.
Инцидент с Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
3 октября, 08:00Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?