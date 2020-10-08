https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578924701.html

Россия пообещала ответить на возможные санкции ЕС из-за Навального

Москва не оставит без ответа возможные антироссийские санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T21:25

2020-10-08T21:25

2020-10-09T00:28

александр шульгин

берлин (город)

госпитализация алексея навального

санкции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

евросоюз

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Москва не оставит без ответа возможные антироссийские санкции <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, заявила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Cанкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим — неважно", — заявила она в эфире телеканала <a href="https://tvrain.ru/news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Дождь"</a>.По ее словам, Запад использовал ситуацию с Навальным как повод для реализации очередного витка ограничений против Москвы."Нужно определиться, что есть реальность. На наш взгляд, это вторая ситуация, когда санкции уже где-то в недрах разрабатывались, когда концептуально, видимо, уже биологические часы Запада подошли к тому, чтобы ввести новые санкции в отношении нашей страны", — пояснила она.Как указала Захарова, если бы Евросоюз действительно хотел "узнать истину" и разобраться в произошедшем, то он бы не увязывал тему санкций с делом Навального."Вопрос не в этом, а в том, чего хотят добиться этим, в чем целеполагание. Узнать истину, разобраться? Если в этом цель, то при чем здесь санкции?" — заметила дипломат.Представитель ведомства подчеркнула, что нет никаких доказательств причастности России к истории с оппозиционером. Она добавила, что Запад предлагает поверить в обвинения в адрес Москвы "на слово", так как у него "нет ничего, что можно было бы предъявить мировому сообществу".Накануне <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> заявили, что предложат Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за инцидента с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>. Как говорится в совместном коммюнике МИД двух стран, возможные ограничения могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", а также лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало. Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Igor Rod'ko Выяснили бы в России все обстоятельства отравления, и не получили бы санкции. 120

Рома Филл Самый лучший ответ был бы : Не пускать Навального в Россию. Пусть в Германии живёт. 120

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берлин (город)

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шульгин, берлин (город), госпитализация алексея навального, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз, москва, в мире