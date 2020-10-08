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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/privivka-1578790016.html
Ряд российских политиков планируют привиться от COVID-19
Представители думских и некоторых непарламентских партий рассказали РИА Новости, что планируют в ближайшее время сделать прививку от коронавируса и рекомендуют... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:48
2020-10-08T11:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна кузнецова
российский фонд прямых инвестиций
валентина матвиенко
совет федерации рф
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Представители думских и некоторых непарламентских партий рассказали РИА Новости, что планируют в ближайшее время сделать прививку от коронавируса и рекомендуют вакцинироваться также своим коллегам и соратникам.При этом некоторые парламентарии решили дождаться, когда вакцина будет массовой и доступной -и только после этого они примут решение о прививке.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.Одни из первыхЛидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> одним из первых сделал себе прививку и ранее заявил, что призывает ее делать всех депутатов фракции, а в случае отказа обещает "жестко наказывать".Как отметили в пресс-службе партии, прививку, по крайней мере ее первый этап, сделали уже почти все депутаты ЛДПР и сотрудники аппарата партии."Бывают случаи, когда после поднимается температура, но в пределах разумного. Это вынужденная мера, так как коронавирус, по прогнозам врачей, это новое сезонное заболевание. Но так как оно нам непривычно, оно пока что весьма опасно. Чтобы возобновить нормальную жизнь, всем рано или поздно будет нужно сделать прививку", - уточнили в пресс-службе партии.Не исключила возможности организованной вакцинации и в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> его спикер <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>, так как, по ее словам, среди сенаторов и сотрудников аппарата эта тема обсуждается.Планирует вакцинироваться от коронавируса и член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_olga-pavlova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Павлова</a> ("Единая Россия"). "Считаю, что если нет противопоказаний к вакцине, то нужно относиться ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих", - отметила она.В испытаниях вакцины участвует и замруководителя фракции "Справедливая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gartung/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Гартунг</a>."Но не знаю, что мне поставили: вакцину или плацебо. Никаких симптомов", - признался он.Кроме этого, готовность сделать прививку выразил и глава партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов - уже в ближайшую неделю он примет участие в испытаниях вакцины.ПереболевшиеПредседатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин рассказал, что сам он переболел коронавирусом, и у него уже есть антитела, однако настаивает на том, чтобы его соратники обязательно сделали прививку в целях сохранения здоровья."Безусловно, те, кто не переболел, и те, кто находится в зоне риска - надо прививаться, потому что это опасность для жизни и здоровья. Мы обязаны защитить наших граждан, наших товарищей от потенциальной угрозы. Многие болеют", - добавил он.<a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Сурайкин</a> отметил, что готов сдавать свою кровь на плазму, чтобы помогать другим людям.Уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> также сообщила, что она и вся ее семья переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме.По совету врачейДепутат Госдумы Юрий Кобзев ("Единая Россия") рассказал, что пока он не привился от коронавируса и ждет появления "гражданской" вакцины, чтобы сделать ее вместе со всеми."Я не отношусь к так называемым декретированным контингентам - специалистам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Буду ждать, когда у меня, как и у всех граждан России появится возможность привиться", - сказал он.Ранее разработчики вакцины отмечали, что в исследовании вакцины участвуют и пожилые люди, нежелательных реакций у них быть не должно, но иммунный ответ может оказаться слабее, чем у более молодых. Председатель центрального совета Партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков поделился, что он хотел бы сделать прививку от коронавируса, однако сначала необходимо проконсультироваться с врачом."От сезонного гриппа я уже привился, поэтому все это вкупе - с совета врача: можно ли, нужно ли это делать. А так, если вакцина будет проверенная и подтвержденная соответствующими сертификатами, то в принципе в этом ничего опасного нет", - подчеркнул он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/vaktsina-1578702335.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/sputnik-1578562172.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, российский фонд прямых инвестиций, валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, общество

Ряд российских политиков планируют привиться от COVID-19

11:48 08.10.2020 (обновлено: 11:49 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представители думских и некоторых непарламентских партий рассказали РИА Новости, что планируют в ближайшее время сделать прививку от коронавируса и рекомендуют вакцинироваться также своим коллегам и соратникам.
При этом некоторые парламентарии решили дождаться, когда вакцина будет массовой и доступной -и только после этого они примут решение о прививке.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 19:02
Депутат: российская вакцина от COVID может стать бесплатной

Одни из первых

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский одним из первых сделал себе прививку и ранее заявил, что призывает ее делать всех депутатов фракции, а в случае отказа обещает "жестко наказывать".
Как отметили в пресс-службе партии, прививку, по крайней мере ее первый этап, сделали уже почти все депутаты ЛДПР и сотрудники аппарата партии.
"Бывают случаи, когда после поднимается температура, но в пределах разумного. Это вынужденная мера, так как коронавирус, по прогнозам врачей, это новое сезонное заболевание. Но так как оно нам непривычно, оно пока что весьма опасно. Чтобы возобновить нормальную жизнь, всем рано или поздно будет нужно сделать прививку", - уточнили в пресс-службе партии.
Не исключила возможности организованной вакцинации и в Совете Федерации его спикер Валентина Матвиенко, так как, по ее словам, среди сенаторов и сотрудников аппарата эта тема обсуждается.
Планирует вакцинироваться от коронавируса и член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова ("Единая Россия"). "Считаю, что если нет противопоказаний к вакцине, то нужно относиться ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих", - отметила она.
В испытаниях вакцины участвует и замруководителя фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг.
"Но не знаю, что мне поставили: вакцину или плацебо. Никаких симптомов", - признался он.
Кроме этого, готовность сделать прививку выразил и глава партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов - уже в ближайшую неделю он примет участие в испытаниях вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19

Переболевшие

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин рассказал, что сам он переболел коронавирусом, и у него уже есть антитела, однако настаивает на том, чтобы его соратники обязательно сделали прививку в целях сохранения здоровья.
"Безусловно, те, кто не переболел, и те, кто находится в зоне риска - надо прививаться, потому что это опасность для жизни и здоровья. Мы обязаны защитить наших граждан, наших товарищей от потенциальной угрозы. Многие болеют", - добавил он.
Сурайкин отметил, что готов сдавать свою кровь на плазму, чтобы помогать другим людям.
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова также сообщила, что она и вся ее семья переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:01
Привьется и Асад. Сирия попросит РФ поставить вакцины от COVID

По совету врачей

Депутат Госдумы Юрий Кобзев ("Единая Россия") рассказал, что пока он не привился от коронавируса и ждет появления "гражданской" вакцины, чтобы сделать ее вместе со всеми.
"Я не отношусь к так называемым декретированным контингентам - специалистам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Буду ждать, когда у меня, как и у всех граждан России появится возможность привиться", - сказал он.
Ранее разработчики вакцины отмечали, что в исследовании вакцины участвуют и пожилые люди, нежелательных реакций у них быть не должно, но иммунный ответ может оказаться слабее, чем у более молодых. Председатель центрального совета Партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков поделился, что он хотел бы сделать прививку от коронавируса, однако сначала необходимо проконсультироваться с врачом.
"От сезонного гриппа я уже привился, поэтому все это вкупе - с совета врача: можно ли, нужно ли это делать. А так, если вакцина будет проверенная и подтвержденная соответствующими сертификатами, то в принципе в этом ничего опасного нет", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна КузнецоваРоссийский фонд прямых инвестицийВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМоскваОбщество
 
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