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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/peregovory-1578829541.html
Источники сообщили о начале переговоров Минской группы ОБСЕ с Баку
Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в четверг в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:13
2020-10-08T14:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
женева (город)
оон
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 8 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в четверг в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили РИА Новости в постпредстве <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> при женевском отделении <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, встреча проходит за пределами ООН, в секретном месте и в закрытом формате. В ней принимают участие сопредседатели <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> от России, Франции и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.В российском постпредстве РИА Новости подтвердили, что в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеву</a> прилетел сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.Со вчерашнего дня в Женеве также находится министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/peregovory-1578805354.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/karabakh-1578782663.html
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578799213.html
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нагорный карабах
женева (город)
азербайджан
армения
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обсе, нагорный карабах, женева (город), оон, азербайджан, армения, в мире

Источники сообщили о начале переговоров Минской группы ОБСЕ с Баку

14:13 08.10.2020 (обновлено: 14:30 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 8 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в четверг в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в постпредстве Франции при женевском отделении ООН, встреча проходит за пределами ООН, в секретном месте и в закрытом формате. В ней принимают участие сопредседатели ОБСЕ от России, Франции и США.
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В российском постпредстве РИА Новости подтвердили, что в четверг в Женеву прилетел сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.
Со вчерашнего дня в Женеве также находится министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахЖенева (город)ООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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