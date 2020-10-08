https://ria.ru/20201008/peregovory-1578829541.html

Источники сообщили о начале переговоров Минской группы ОБСЕ с Баку

Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в четверг в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:13

2020-10-08T14:13

2020-10-08T14:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

женева (город)

оон

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 8 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в четверг в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили РИА Новости в постпредстве <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> при женевском отделении <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, встреча проходит за пределами ООН, в секретном месте и в закрытом формате. В ней принимают участие сопредседатели <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> от России, Франции и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.В российском постпредстве РИА Новости подтвердили, что в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеву</a> прилетел сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.Со вчерашнего дня в Женеве также находится министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/peregovory-1578805354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/karabakh-1578782663.html

https://ria.ru/20201008/karabakh-1578799213.html

4

нагорный карабах

женева (город)

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, женева (город), оон, азербайджан, армения, в мире