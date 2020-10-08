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Война в Сирии
https://ria.ru/20201008/peregovory-1578773050.html
Сирийские переговоры в Женеве продолжатся в ближайшие недели, заявил Асад
Сирийцев сейчас не беспокоит тема изменения конституции, но переговоры об этом в Женеве продолжатся в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:35
2020-10-08T12:31
война в сирии
война в сирии
геннадий гатилов
башар асад
женева (город)
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сирийцев сейчас не беспокоит тема изменения конституции, но переговоры об этом в Женеве продолжатся в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Мы изменили конституцию в 2012 году, и сейчас мы обсуждаем ее в ходе переговоров в Женеве. Мы провели раунд переговоров примерно месяц назад. Из-за пандемии раунды были отложены, но не остановлены... Мы их начали и продолжим в течение следующих нескольких недель", - сказал Асад.При этом он отметил, что, "в конце концов, женевские переговоры - это политическая игра, это не то, на чем сирийское общество сосредоточено"."Сирийцы не думают о конституции, никто об этом не говорит. Их волнуют реформы, которые нам нужно запустить, и политика, которую нам нужно изменить, чтобы удовлетворить их потребности. Это то, что мы сейчас обсуждаем, то, о чем мы беспокоимся, и на чем правительство сосредотачивает свои усилия", - добавил сирийский президент.Конституционный комитет Сирии возобновил 24 августа работу после девятимесячного перерыва. Представители правительства и оппозиции вновь собрались в Женеве под эгидой ООН в составе малой группы, чтобы продолжить обсуждение новой конституции страны.Ранее постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Gatilov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Гатилов</a> сообщил РИА Новости, что новый раунд заседания Конституционного комитета <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> может состояться в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> в октябре, точная дата будет определена исходя из ситуации с коронавирусом.Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/asad-1578769253.html
https://ria.ru/20201008/siriya-1578762364.html
https://ria.ru/20201008/siriya-1578742070.html
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война в сирии, геннадий гатилов, башар асад, женева (город), сирия, в мире

Сирийские переговоры в Женеве продолжатся в ближайшие недели, заявил Асад

10:35 08.10.2020 (обновлено: 12:31 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Сирийцев сейчас не беспокоит тема изменения конституции, но переговоры об этом в Женеве продолжатся в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
"Мы изменили конституцию в 2012 году, и сейчас мы обсуждаем ее в ходе переговоров в Женеве. Мы провели раунд переговоров примерно месяц назад. Из-за пандемии раунды были отложены, но не остановлены... Мы их начали и продолжим в течение следующих нескольких недель", - сказал Асад.
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При этом он отметил, что, "в конце концов, женевские переговоры - это политическая игра, это не то, на чем сирийское общество сосредоточено".
"Сирийцы не думают о конституции, никто об этом не говорит. Их волнуют реформы, которые нам нужно запустить, и политика, которую нам нужно изменить, чтобы удовлетворить их потребности. Это то, что мы сейчас обсуждаем, то, о чем мы беспокоимся, и на чем правительство сосредотачивает свои усилия", - добавил сирийский президент.
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Конституционный комитет Сирии возобновил 24 августа работу после девятимесячного перерыва. Представители правительства и оппозиции вновь собрались в Женеве под эгидой ООН в составе малой группы, чтобы продолжить обсуждение новой конституции страны.
Ранее постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сообщил РИА Новости, что новый раунд заседания Конституционного комитета Сирии может состояться в Женеве в октябре, точная дата будет определена исходя из ситуации с коронавирусом.
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Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
 
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Война в СирииВойна в СирииГеннадий ГатиловБашар АсадЖенева (город)СирияВ мире
 
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