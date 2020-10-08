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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/pashinyan-1578797322.html
Пашинян поручил СНБ проверить слухи об уговорах солдат оставить посты
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что поручил Службе нацбезопасности проверить информацию о людях, уговаривающих солдат оставить некоторые посты... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:16
2020-10-08T15:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил в четверг, что поручил Службе нацбезопасности проверить информацию о людях, уговаривающих солдат оставить некоторые посты на линии соприкосновения в Карабахе.Пашинян написал в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>, что несколько дней назад получил сигнал о том, что какие-то люди на одном из участков линии соприкосновения убеждали воюющих солдат, что "Никол продал земли, что это на самом деле договорная война, их бросили в мясорубку, чтобы извести и скрыть договоренность, что нет смысла удерживать позиции"."По некоторым данным, уговорив и даже приказав, солдат заставили оставить некоторые боевые позиции врагу. По моему поручению СНБ начало расследование, и в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> был обнаружен и задержан один из главных фигурантов дела, житель Степанакерта", — отметил премьер.Он добавил, что в рамках возбужденного уголовного дела ведется расследование, которое установит, какая часть сведений правдивая, а какая — вымышленная. "В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе политической направленности, но пока многое не ясно. Призываю наших соотечественников, у которых есть подобная информация, обратиться в Службу национальной безопасности", — написал Пашинян.По его словам, "хуже всего то, что есть информация о том, что такая деятельность ведется и на других участках передовой". "Каждый должен быть обнаружен и привлечен к ответственности. В наших рядах не должно быть предателей. Тыл наших героических генералов, офицеров, солдат, добровольцев должен быть очищен от этих элементов", — отметил премьер.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/stepanakert-1578794716.html
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578782178.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Сирены тревоги: неспокойная ночь в Степанакерте
В Степанакерте этой ночью неспокойно - несколько раз включили сирену тревоги, время от времени слышны взрывы и видны сильные вспышки.
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никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян поручил СНБ проверить слухи об уговорах солдат оставить посты

12:16 08.10.2020 (обновлено: 15:46 08.10.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что поручил Службе нацбезопасности проверить информацию о людях, уговаривающих солдат оставить некоторые посты на линии соприкосновения в Карабахе.
Пашинян написал в фейсбуке, что несколько дней назад получил сигнал о том, что какие-то люди на одном из участков линии соприкосновения убеждали воюющих солдат, что "Никол продал земли, что это на самом деле договорная война, их бросили в мясорубку, чтобы извести и скрыть договоренность, что нет смысла удерживать позиции".

Սիրելի հայրենակիցներ. Մի քանի օր առաջ ահազանգ ստացա, թե առաջնագծի հատվածներից մեկում ինչ-որ մարդիկ գնացել կռվող...

Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Четверг, 8 октября 2020 г.
"По некоторым данным, уговорив и даже приказав, солдат заставили оставить некоторые боевые позиции врагу. По моему поручению СНБ начало расследование, и в Ереване был обнаружен и задержан один из главных фигурантов дела, житель Степанакерта", — отметил премьер.
Он добавил, что в рамках возбужденного уголовного дела ведется расследование, которое установит, какая часть сведений правдивая, а какая — вымышленная. "В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе политической направленности, но пока многое не ясно. Призываю наших соотечественников, у которых есть подобная информация, обратиться в Службу национальной безопасности", — написал Пашинян.
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Вчера, 12:03Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Степанакерте включили сирену после взрывов
По его словам, "хуже всего то, что есть информация о том, что такая деятельность ведется и на других участках передовой". "Каждый должен быть обнаружен и привлечен к ответственности. В наших рядах не должно быть предателей. Тыл наших героических генералов, офицеров, солдат, добровольцев должен быть очищен от этих элементов", — отметил премьер.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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