https://ria.ru/20201008/pashinyan-1578797322.html

Пашинян поручил СНБ проверить слухи об уговорах солдат оставить посты

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что поручил Службе нацбезопасности проверить информацию о людях, уговаривающих солдат оставить некоторые посты... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:16

2020-10-08T12:16

2020-10-08T15:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил в четверг, что поручил Службе нацбезопасности проверить информацию о людях, уговаривающих солдат оставить некоторые посты на линии соприкосновения в Карабахе.Пашинян написал в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>, что несколько дней назад получил сигнал о том, что какие-то люди на одном из участков линии соприкосновения убеждали воюющих солдат, что "Никол продал земли, что это на самом деле договорная война, их бросили в мясорубку, чтобы извести и скрыть договоренность, что нет смысла удерживать позиции"."По некоторым данным, уговорив и даже приказав, солдат заставили оставить некоторые боевые позиции врагу. По моему поручению СНБ начало расследование, и в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> был обнаружен и задержан один из главных фигурантов дела, житель Степанакерта", — отметил премьер.Он добавил, что в рамках возбужденного уголовного дела ведется расследование, которое установит, какая часть сведений правдивая, а какая — вымышленная. "В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе политической направленности, но пока многое не ясно. Призываю наших соотечественников, у которых есть подобная информация, обратиться в Службу национальной безопасности", — написал Пашинян.По его словам, "хуже всего то, что есть информация о том, что такая деятельность ведется и на других участках передовой". "Каждый должен быть обнаружен и привлечен к ответственности. В наших рядах не должно быть предателей. Тыл наших героических генералов, офицеров, солдат, добровольцев должен быть очищен от этих элементов", — отметил премьер.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/stepanakert-1578794716.html

https://ria.ru/20201008/karabakh-1578782178.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сирены тревоги: неспокойная ночь в Степанакерте В Степанакерте этой ночью неспокойно - несколько раз включили сирену тревоги, время от времени слышны взрывы и видны сильные вспышки. 2020-10-08T12:16 true PT0M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире