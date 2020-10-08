https://ria.ru/20201008/pashinyan-1578744449.html

Пашинян заявил о "ловушке" для армии Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные попали в "ловушку" в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в интервью РБК. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T04:12

2020-10-08T04:12

2020-10-08T04:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

оон

сша

азербайджан

армения

тигран саркисян

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что азербайджанские военные попали в "ловушку" в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Об этом он рассказал в интервью <a href="http://rbc.ru" target="_blank">РБК</a>.По словам главы правительства, военачальники Армении и Нагорного Карабаха сымитировали отступление на юге НКР, благодаря чему им удалось заманить военный корпус <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в коридор."Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции", — подчеркнул он.Вера в РоссиюОбщественность в Армении и непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> верит, что Россия может остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта, заявил в среду армянский президент <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a>.По его словам, у России есть влияние и на Армению, на Азербайджан, однако нужно заставить <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> покинуть зону конфликта. <a href="http://ria.ru/person_Tigran_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Саркисян</a> считает, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может повлиять на <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкару</a>.Президент добавил, что армяно-российские отношения - не сугубо политические, это не интересы определенного правительства в Армении или России.Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>, в свою очередь, заявил, что позиция России по Карабаху не вызывает вопросов и претензий, она ответственна.В Кремле не подтверждают сообщения о том, что военный конфликт Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> вышел за пределы Нагорного Карабаха, сообщил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, такая информация не подтверждается", - ответил Песков на ремарку журналистов о том, что стороны конфликта говорят о его выходе за пределы Карабаха."Это трагедия"Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал в среду происходящее в Нагорном Карабахе трагедией и сообщил, что Москва надеется на прекращение конфликта в ближайшее время."Люди гибнут, большие потери с обеих сторон, и мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему до этого еще далеко", - сказал Путин в эфире телеканала <a href="http://live.russia.tv" target="_blank">"Россия 24"</a>."Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди", - добавил он.Очередное обострение ситуацииОчередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> выразили поддержку Баку.В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

https://ria.ru/20201008/karabakh-1578740712.html

https://ria.ru/20201008/f-16-1578739945.html

https://ria.ru/20201007/stepanakert-1578697576.html

Самир Халили Хороший ход чтобы хоть как то разрулить ситуацию и страх у армян🤣 у них уже не осталось военной техники...было бы чем окружать 🤣 сами скоро окажутся в окружений 46

Nikolay Markov Слушай зачем драться? Надо накрыть стол, прикатить бочку вина, сделать шашлык из барашка и сыграть в шешбешь , кто выиграет тот хозяин Карабаха ! 38

41

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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