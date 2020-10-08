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https://ria.ru/20201008/omsk-1578851772.html
МВД запросило у Германии помощь по делу о "минировании" аэропорта в Омске
Россия запросила у Германии помощь с расследованием ситуации с "почтовыми террористами", якобы пытавшимися помешать посадке самолета с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:36
2020-10-08T15:36
госпитализация алексея навального
алексей навальный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
германия
омск
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Россия запросила у <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> помощь с расследованием ситуации с "почтовыми террористами", якобы пытавшимися помешать посадке самолета с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Управление отметило, что сообщение о минировании объектов в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, из-за чего там якобы не смог приземлиться самолет с Навальным, отправили с помощью серверов в Германии."Следователем было подготовлено международное поручение в компетентные органы Федеративной Республики Германия об оказании правовой помощи на определение принадлежности и установление владельца адреса электронной почты, с которой было направлено сообщение о минировании учреждений в городе Омске. В настоящее время оно направлено Генеральной прокуратурой <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Федеративную Республику Германия", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России было направлено четыре запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ, один запрос в компетентные органы Королевства Швеция и один запрос в компетентные органы Франции. Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа."Добавляем, поскольку информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря откуда у господина Навального, находившегося в клинике Charite и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было", - говорится в сообщении.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html
Опа! Поворотик...
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германия
омск
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), германия, омск

МВД запросило у Германии помощь по делу о "минировании" аэропорта в Омске

15:36 08.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкА. Навальный госпитализирован в реанимацию в Омске
А. Навальный госпитализирован в реанимацию в Омске - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия запросила у Германии помощь с расследованием ситуации с "почтовыми террористами", якобы пытавшимися помешать посадке самолета с Алексеем Навальным, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Управление отметило, что сообщение о минировании объектов в Омске, из-за чего там якобы не смог приземлиться самолет с Навальным, отправили с помощью серверов в Германии.
"Следователем было подготовлено международное поручение в компетентные органы Федеративной Республики Германия об оказании правовой помощи на определение принадлежности и установление владельца адреса электронной почты, с которой было направлено сообщение о минировании учреждений в городе Омске. В настоящее время оно направлено Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Федеративную Республику Германия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России было направлено четыре запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ, один запрос в компетентные органы Королевства Швеция и один запрос в компетентные органы Франции. Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа.
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"Добавляем, поскольку информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря откуда у господина Навального, находившегося в клинике Charite и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было", - говорится в сообщении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГерманияОмск
 
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