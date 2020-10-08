https://ria.ru/20201008/obstrel-1578868832.html

Российские журналисты пострадали при обстреле церкви в Карабахе

По главному храму карабахского города Шуши — Казанчецоц нанесли еще один удар, среди пострадавших — российский журналист Юрий Котенок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:40

2020-10-08T16:40

2020-10-08T22:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости.</strong> По главному храму карабахского города Шуши — Казанчецоц нанесли еще один удар, среди пострадавших — российский журналист Юрий Котенок, сообщили РИА Новости в пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Военкор находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.Вместе с Котенком пострадали еще двое россиян: журналист Левон Арзанов и сопровождающий Грант Баладьян, их ранения легкие.Ранее в Армянском едином информационном центре заявили, что Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> нанесли удар по собору Святого Христа Всеспасителя, построенному в XIX веке. В свою очередь, в Баку подчеркнули, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.Впоследствии c беспилотников сбросили бомбы на Шуши и нанесли несколько ударов по столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> Степанакерту, где начался пожар.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация обостряется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими государствами как нападение на всех членов ОДКБ.Президенты России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали участников конфликта прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.<em><a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >></a></em>

Ольга Занкова бьют по христианской святыне... явно целенаправленно... жуть.. ну не получается у меня после такого считать, что азербайджанцы правы... им нужна земля без православных на ней? Судя по всему -да 95

Егор Панкратов Турки нехристи...... 59

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нагорный карабах

армения

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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-08T16:40 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, армения, в мире