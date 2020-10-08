https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578836616.html

В Минздраве дали рекомендации главам регионов из-за COVID-19

В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо скорректировать графики работы предприятий и организаций, чтобы разгрузить общественный... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:40

2020-10-08T14:40

2020-10-08T15:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай брико

российская академия наук

первый мгму имени сеченова

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо скорректировать графики работы предприятий и организаций, чтобы разгрузить общественный транспорт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a></u> Николай Брико."Сегодня, когда распространение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> ускоряется, важно создать условия для минимизации контактов населения, соблюдения социальной дистанции. При этом в традиционные часы пик в общественном транспорте это практически невозможно", — сказал Брико журналистам.По его словам, следует изменить время начала и окончания рабочего дня в ряде организаций. Так, часть сотрудников в регионах могут приходить в офис не в девять, а в восемь-одиннадцать часов утра. Это поможет снизить пассажиропоток в час пик и сдержать распространение COVID-19 и других респираторных инфекций, пояснил Брико.С начала пандемии в стране выявили 1 260 112 случаев коронавируса, около 22 тысяч погибли, более миллиона вылечились. За минувшие сутки COVID-19 заболели 11 493 человека, 191 пациент умер, 7054 выздоровели. По темпам прироста (0,9%) Россия занимает шестое место в мире, при этом у четверти нет симптомов.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Андрей Федоров Ковид нужен для того, чтобы неандертальцы сидели дома 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай брико, российская академия наук, первый мгму имени сеченова, общество