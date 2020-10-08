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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578836616.html
В Минздраве дали рекомендации главам регионов из-за COVID-19
В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо скорректировать графики работы предприятий и организаций, чтобы разгрузить общественный... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:40
2020-10-08T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай брико
российская академия наук
первый мгму имени сеченова
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо скорректировать графики работы предприятий и организаций, чтобы разгрузить общественный транспорт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a></u> Николай Брико."Сегодня, когда распространение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> ускоряется, важно создать условия для минимизации контактов населения, соблюдения социальной дистанции. При этом в традиционные часы пик в общественном транспорте это практически невозможно", — сказал Брико журналистам.По его словам, следует изменить время начала и окончания рабочего дня в ряде организаций. Так, часть сотрудников в регионах могут приходить в офис не в девять, а в восемь-одиннадцать часов утра. Это поможет снизить пассажиропоток в час пик и сдержать распространение COVID-19 и других респираторных инфекций, пояснил Брико.С начала пандемии в стране выявили 1 260 112 случаев коронавируса, около 22 тысяч погибли, более миллиона вылечились. За минувшие сутки COVID-19 заболели 11 493 человека, 191 пациент умер, 7054 выздоровели. По темпам прироста (0,9%) Россия занимает шестое место в мире, при этом у четверти нет симптомов.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Ковид нужен для того, чтобы неандертальцы сидели дома
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай брико, российская академия наук, первый мгму имени сеченова, общество

В Минздраве дали рекомендации главам регионов из-за COVID-19

14:40 08.10.2020 (обновлено: 15:22 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо скорректировать графики работы предприятий и организаций, чтобы разгрузить общественный транспорт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Николай Брико.
"Сегодня, когда распространение COVID-19 ускоряется, важно создать условия для минимизации контактов населения, соблюдения социальной дистанции. При этом в традиционные часы пик в общественном транспорте это практически невозможно", — сказал Брико журналистам.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По его словам, следует изменить время начала и окончания рабочего дня в ряде организаций. Так, часть сотрудников в регионах могут приходить в офис не в девять, а в восемь-одиннадцать часов утра. Это поможет снизить пассажиропоток в час пик и сдержать распространение COVID-19 и других респираторных инфекций, пояснил Брико.
С начала пандемии в стране выявили 1 260 112 случаев коронавируса, около 22 тысяч погибли, более миллиона вылечились. За минувшие сутки COVID-19 заболели 11 493 человека, 191 пациент умер, 7054 выздоровели. По темпам прироста (0,9%) Россия занимает шестое место в мире, при этом у четверти нет симптомов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

Сотрудники Роспотребнадзора совершают рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

Проверка масочного режима в московском метро
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

Сотрудница Московского метрополитена выписывает штраф пассажиру за несоблюдение масочного режима
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда по проверке перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

Информационная табличка у банкомата в отделении Райффайзенбанка в Москве
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай БрикоРоссийская академия наукПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
 
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