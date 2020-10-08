https://ria.ru/20201008/karabakh-1578882386.html

В Карабахе назвали число пострадавших при обстреле журналистов

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что в результате повторного удара азербайджанских ВС по городу Шуши в Карабахе... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:31

2020-10-08T17:31

2020-10-08T17:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что в результате повторного удара азербайджанских ВС по городу Шуши в Карабахе пострадали трое журналистов."<a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан </a>только что повторно ударил по собору Казанчецоц в Шуши, ранены три журналиста, которые снимали последствия предыдущего удара. Это преднамеренная и целенаправленная атака на церковь и по журналистам, так как за ними вели наблюдение с беспилотника", - написал омбудсмен в <a href="https://twitter.com/artak_beglaryan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее советник президента Карабаха Давид Бабаян сообщил РИА Новости, что собор Казанчецоц в Шуши подвергся повторному обстрелу, данные о пострадавших уточняются.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

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сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-08T17:31 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, азербайджан, армения, в мире