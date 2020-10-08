https://ria.ru/20201008/karabakh-1578859528.html

В ОДКБ назвали условие вмешательства в конфликт в Карабахе

Устав Организации Договора о коллективной безопасности предусматривает вмешательство в конфликт при реальной угрозе суверенитета и целостности страны, входящей... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:03

2020-10-08T16:03

2020-10-08T16:51

станислав зась

обсе

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

одкб

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Устав Организации Договора о коллективной безопасности предусматривает вмешательство в конфликт при реальной угрозе суверенитета и целостности страны, входящей в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a>, заявил генсек организации <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Zas" target="_blank">Станислав Зась</a>.По его словам, второй такой случай - агрессия, военное нападение. "В этом случае это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная", - объяснил генсек.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав зась, обсе, нагорный карабах, одкб, азербайджан, армения, в мире