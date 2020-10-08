https://ria.ru/20201008/karabakh-1578754850.html

Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения

Армия обороны Карабаха заявила о возобновлении с утра боев на линии соприкосновения. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:49

2020-10-08T08:49

2020-10-08T08:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны Карабаха заявила о возобновлении с утра боев на линии соприкосновения."В настоящее время возобновились боевые действия на северном и южном направлениях (линии соприкосновения – ред.). Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию и подавлять активность противника", - говорится в сообщении, размещенном на странице АО в <a href="https://www.facebook.com/%D5%8A%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%B2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF-373037329395310/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Там же отмечается, что ночью ситуация в зоне конфликта была стабильно напряженной, существенных изменений в оперативно-тактической обстановке нет. На некоторых участках продолжались перестрелки, ракетно-артиллерийские удары, говорится в сообщении.МО <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявляет, что карабахские силы отбили атаку азербайджанских ВС на южном направлении. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, утром азербайджанские ВС предприняли попытку наступления на южном направлении, однако отступили, "потеряв три единицы военной техники и 20 человек убитыми и ранеными".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/stepanakert-1578753000.html

https://ria.ru/20201007/azerbaydzhan-1578574888.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире