Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРакета системы залпового огня "Смерч", попавшая в балкон жилого дома в центре Степанакерта. Скриншот видео
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Армия обороны Карабаха заявила о возобновлении с утра боев на линии соприкосновения.
"В настоящее время возобновились боевые действия на северном и южном направлениях (линии соприкосновения – ред.). Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию и подавлять активность противника", - говорится в сообщении, размещенном на странице АО в Facebook.
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Там же отмечается, что ночью ситуация в зоне конфликта была стабильно напряженной, существенных изменений в оперативно-тактической обстановке нет. На некоторых участках продолжались перестрелки, ракетно-артиллерийские удары, говорится в сообщении.
МО Армении заявляет, что карабахские силы отбили атаку азербайджанских ВС на южном направлении. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, утром азербайджанские ВС предприняли попытку наступления на южном направлении, однако отступили, "потеряв три единицы военной техники и 20 человек убитыми и ранеными".
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.