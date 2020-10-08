https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578757951.html

На Камчатке начали создание системы экомониторинга после загрязнения воды

Систему экологического мониторинга начали создавать на Камчатке после ситуации с загрязнением прибрежных вод, сообщил в интервью РИА Новости глава региона... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:12

2020-10-08T09:12

2020-10-08T12:45

камчатский край

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

новости - экология

светлана радионова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москва

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Систему экологического мониторинга начали создавать на Камчатке после ситуации с загрязнением прибрежных вод, сообщил в интервью РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Мы уже работаем над ней. Сейчас нужно определиться с тем, как она будет функционировать организационно. Вчера обсудили этот вопрос со <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Геннадьевной Радионовой</a>, руководителем <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>. Возможно, будем создавать ее на базе их подведомственного учреждения", - сказал Солодов.Он отметил, что сейчас нужно понять, какие параметры будут мониториться и как это технически организовать, это вопрос к ученым и к специалистам по мониторингу экологии."Мы пока развернули систему краудсорсинга, когда любой человек может прислать информацию, указав место, время, визуальные характеристики явления, которое его тревожит. Дальше нужна система датчиков. Нужно разрабатывать эти датчики, размещать их и делать единую систему сбора. Безусловно, это займет какое-то время, но мы уже в практической плоскости работу ведём", - отметил собеседник агентства.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет завершен к 8 октября. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".<strong><a href="https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578803741.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578755622.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, новости - экология, светлана радионова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, общество