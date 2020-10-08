https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578803741.html

Владимир Солодов: Камчатка справится с испытанием, которое устроили люди

Серьезное экологическое происшествие произошло на Камчатке – из-за неизвестного пока вещества погибло множество морских животных, а серферы получили ожоги глаз. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:42

2020-10-08T12:42

2020-10-08T12:42

владимир солодов

камчатский край

интервью

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<em>Серьезное экологическое происшествие произошло на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a> – из-за неизвестного пока вещества погибло множество морских животных, а серферы получили ожоги глаз. В интервью РИА Новости губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимир Солодов</a> рассказал о масштабах загрязнения, о результатах проб воды и о том, можно ли теперь есть камчатскую рыбу. Беседовала Надежда Егорова.</em><strong>– Владимир Викторович, расскажите, пожалуйста, какая на данный момент ситуация с загрязнением акватории?</strong>– У нас данные приходят ежечасно, мы их все агрегируем и по состоянию на 15.00 по камчатскому времени (06.00 мск) сразу информируем. Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод тот, что до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил – то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях.Данные по нефтепродуктам и фенолам – есть отдельные превышения, но они не могут привести к такому падению гидробионтов и вреду для здоровья жителей. Все остальные вещества пока находятся в норме, и ученые продолжают интенсивный поиск. Самое главное сейчас – понять, что же все-таки послужило причиной такой массовой гибели, и после этого двигаться по осмыслению этого процесса и предотвращению дальнейших последствий.Две версии продолжают отрабатываться. Это техногенное загрязнение и токсины, связанные с деятельностью морских организмов, в частности микроводорослей, которые могут оказывать токсичное воздействие на живые организмы. Есть такие прецеденты в истории Камчатского края.<strong>–</strong> <strong>Есть ли уже данные по уровню радиации?</strong>– Уровень радиации находится в норме, замеры производятся ежедневно по всем точкам.<strong>– А сейчас безопасно находиться на пляже, не заходя в воду?</strong>– Мы оцениваем состояние воздуха, концентрации опасных веществ не обнаружено. Там постоянно работает мобильная химическая лаборатория МЧС.<strong>– Сузился ли круг версий о причинах загрязнения?</strong>– У нас две основные версии. Вулканическую ученые отметают, считают, что это очень маловероятно. Две другие – либо разлив какой-то, либо явления в самом океане – остаются как основные.<strong>– Ранее сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии по результатам погружений рассказал, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса – 95% мертвы. Что же могло их убить, если токсины не найдены?</strong>– У нас нет пока оценки падения гидробионтов на всей акватории. Было два погружения, и в этих двух погружениях локально было (зафиксировано – ред.) массовое падение. Но мы не можем говорить, что на всей акватории 95% погибло, это неверно, ученые этого не говорили. Как только погода улучшится – сейчас у нас шторм, высокие волны и ветер на море – мы продолжим экспедиции с дайверами. Сейчас они готовятся, чтобы систематично провести погружение и можно было бы делать выводы об объеме поражения водных биоресурсов. После этого можно будет говорить о расчете понесенного ущерба, этим занимается КамчатНИРО.<strong>– Можно ли уже говорить о том, как скоро восстановится экосистема?</strong>– Пока рано говорить, потому что мы не понимаем, от чего восстановится. Ни объем бедствия, ни причины. Когда ученые это выяснят, можно будет делать прогнозы по восстановлению.<strong>– Сколько на данный момент пострадавших и сколько из них обратились в больницу? Каково их состояние?</strong>– В общей сложности мы обследовали около 20 человек, у восьми человек зафиксирован диагноз "ожог роговицы первой степени" – это легкая степень, не требует госпитализации, специфического лечения, выписаны капли, профилактические осмотры проводятся. К нам завтра прибывают специалисты Федерального медико-биологического агентства для еще более развернутого анализа состояния здоровья людей и забора проб, анализа на токсины.<strong>– Не отмечалось ли у кого-то из пострадавших ухудшения состояния?</strong>– Нет. Мы это все отслеживаем. Каждый, кто обращался, ведет дневник состояния здоровья. К счастью, ухудшений не наблюдается.<strong>– Многие серферы с Халактырского пляжа, которые уже уехали с побережья, – москвичи. Планируется ли поддерживать с ними связь?</strong>– Безусловно. Есть руководитель школы Антон Морозов, мы с ним в контакте. Проще так, поскольку это организованное сообщество, и через него со всеми контакт будем поддерживать.– <strong>Многие сейчас волнуются за качество рыбы и других морепродуктов, выловленных на Камчатке. Можно их успокоить?</strong>– Да. Роспотребнадзор постоянно анализирует качество рыбы. Там, где рыба добывается в промышленном рыболовстве, проводятся постоянные драконовские санитарно-ветеринарные исследования. Вся рыба в норме. И та рыба, которая появляется на прилавках, – Роспотребнадзор очень тщательно отслеживает, чтобы там не было превышения вредных веществ. Оно нигде не наблюдается.<strong>– А кто-то сейчас ловит рыбу недалеко от акватории, которая проверяется?</strong>– Сейчас не ведется прибрежный лов, сейчас тот сезон, когда рыба ловится в открытом океане. Вблизи тех явлений, которые мы наблюдаем, рыболовная деятельность не ведется.<strong>– Планируется брать пробы в открытом океане?</strong>– В рамках работы промышленных предприятий анализируется визуальное состояние. Океан огромен, мы не можем просто в каком-то мало-мальски репрезентативном ключе проанализировать весь океан, поэтому делается визуальный осмотр там, где есть какие-то проявления: либо измененный цвет, либо пена, что-то еще, что вызывает у ученых хотя бы гипотезу, что там может быть что-то. Там уже берутся пробы, и мы анализируем состояние воды и моллюсков – мы везде сразу берем анализ живых или мертвых организмов, чтобы можно было их проанализировать на токсины.<strong>– На сегодня речь все еще идет о четырех загрязненных участках – Халактырском пляже, бухтах Малая и Большая Лагерная, Бабья? Или найдены новые загрязненные акватории?</strong>– Мы разные проявления видим. На Халактырском пляже были жалобы серферов на здоровье. Больше ничего там не было, ни массового падежа морских обителей, ни серьезных изменений в океане там не наблюдалось. Халактырский пляж – это самое посещаемое место, там много людей, поэтому, вероятнее всего, там и зафиксировали, что у людей есть ухудшение самочувствия.Бухты Лагерные и Бабья – тоже посещаемые места, и там люди фиксировали выброс погибших морских обитателей. Поскольку это в Авачинской бухте, заборы проб там все время ведутся. Несколько раз были обнаружены превышения фенола и нефтепродуктов в неопасных для жизни концентрациях, но тем не менее… И там тоже люди часто бывают и видят, что выбрасывает на берег. Хотя местные жители не говорят, что это превышает в разы обычное состояние после шторма – в принципе, в шторм нормально, что на берегу в большом объеме гидробионты.Есть факт изменения цветности в районе впадения (в океан) реки Налычево – это севернее Халактырского пляжа. Там пробы тоже берутся и анализируются. Дело в том, что те космоснимки, которые были, пока не позволяют однозначно сделать вывод о том, в чем причина. В другие годы тоже видим по снимкам похожие изменения – когда вода пресная смешивается с соленой, ее цвет с высоты отличается. Тем более реки у нас текут по вулканам, там возникает большое количество естественных примесей. С точки зрения гибели подводных обитателей – они были зафиксированы к югу от Авачинской бухты – это бухта Саранная и вокруг нее.Южнее этой бухты есть изменения цвета воды, по крайней мере, то, что с вертолета видно. Там, когда дайверы опускались, была зафиксирована массовая гибель гидробионтов возле острова Старичкова. Это место посещаемое – там часто водолазы погружаются, поэтому могут сравнить с тем, как там было раньше. Это те точки, которые мы анализируем.Вчера вертолетом пролетели достаточно далеко на юг – там никаких визуальных проявлений не видно, на север – то же самое. Севернее мыса Налычева не было никаких проявлений. Инспекторы Кроноцкого заповедника на всех прибрежных участках постоянно анализируют ситуацию, ничего тревожного не замечают, не сигнализируют ни о каких явлениях.<strong>– Когда начнется создание системы экологического мониторинга на Камчатке?</strong>– Мы уже работаем над ней. Сейчас нужно определиться с тем, как она будет функционировать организационно. Вчера обсудили этот вопрос со Светланой Геннадьевной Радионовой, руководителем Росприроднадзора. Возможно, будем создавать ее на базе их подведомственного учреждения. Сейчас нужно понять, какие параметры будут мониториться, и как это технически организовать, это вопрос к ученым и к специалистам по мониторингу экологии.Мы пока развернули систему краудсорсинга, когда любой человек может прислать информацию, указав место, время, визуальные характеристики явления, которое его тревожит. Дальше нужна система датчиков. Нужно разрабатывать эти датчики, размещать их и делать единую систему сбора. Безусловно, это займет какое-то время, но мы уже в практической плоскости работу ведем.<strong>– Вы сообщали, что будет рекультивирован Козельский полигон ядохимикатов. Когда начнется это процесс?</strong>– Сейчас мы будем определяться по алгоритму действий по этому направлению. С Минприроды будем работать в установленном порядке по включению его в качестве объекта накопленного экологического вреда и потом рекультивации. Это непростая история, потому что нужно делать проект, полноценную экологическую экспертизу, и после этого специалисты должны определить, в какой последовательности и как он может либо рекультивироваться, либо приводиться в безопасное состояние.Мы процессы только запустили. Полигон находится на землях Минобороны, поэтому многие земельные вопросы, а рекультивация связана с земельными отношениями, построены на взаимодействии с Минобороны. Мы на связи сейчас, информацией обмениваемся, чтобы как можно более оперативно этот процесс построить.<strong>– Туристический сезон этого года на Камчатке уже подходит к концу. Скажется ли экологическое происшествие на следующем сезоне, повлияет ли это на объем въездного турпотока?</strong>– Я думаю, что нет. Мы все для этого сделаем, чтобы показать, что нахождение на Камчатке безопасно для людей, что наша уникальная природа справится и с этим испытанием, которое мы, люди, для нее устроили. И, конечно, режим, в котором мы работаем, максимально открытый, публичный, когда каждый человек может приехать, посмотреть, сделать репортаж. Он и призван показать, что явление серьезное экологическое происшествие, и мы отнюдь не склонны его замалчивать или как-то недооценивать, но при этом моменте угрозы для жизни или здоровья местных жителей или туристов у нас нет.<strong>– В августе вы провели встречу с Владимиром Путиным. Что из того, что вы просили, регион уже получил? Например, обсуждали вопрос строительства новой краевой больницы, в какой стадии он сейчас?</strong>– Мы огромную поддержку по линии федерального правительства получили. Хочу поблагодарить лично Владимира Владимировича Путина и Михаила Мишустина – он был на Камчатке с делегацией. Выделены средства на возобновление строительства Камчатской краевой больницы. Мы сформировали объем необходимых средств – 8,4 миллиарда рублей. В этом году стройка начнется. Мы уже определяем подрядчика, который до конца года выйдет на площадку.Помимо этого региону выделены средства для ускорения достройки жилья взамен ветхого аварийного. У нас три дома вводятся в ноябре, 270 семей получат ключи от квартир тоже благодаря поддержке правительства.И мы продвинулись по системным вопросам, таким как обеспечение недостающим газом за счет проекта по перевалке сжиженного природного газа, который с Ямала будет доставляться, здесь, на Камчатке. И болевая история – ускорение процесса расселения ветхого аварийного жилья. Работаем сейчас с правительством, чтобы больший объем жилья попал у нас в эту программу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kamchatka-1578630416.html

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578449373.html

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578548001.html

https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html

https://ria.ru/20201006/vulkanizm-1578348359.html

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578286514.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, камчатский край, интервью