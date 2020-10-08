https://ria.ru/20201008/fbk-1578848657.html

В МВД прокомментировали действия сотрудников ФБК в номере Навального

К сотрудникам ФБК по ситуации с блогером Алексеем Навальным много вопросов, неясно, что они делали в его номере и зачем забирали оттуда вещи, говорится в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:26

2020-10-08T15:26

2020-10-08T16:09

госпитализация алексея навального

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> К сотрудникам <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> по ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> много вопросов, неясно, что они делали в его номере и зачем забирали оттуда вещи, говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу."К сотрудникам Фонда по борьбе с коррупцией и иным лицам, которые сопровождали Навального в период поездки, остается много вопросов. Следователи устанавливают, что именно они делали в номере, в котором проживал Навальный, зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки (в том числе бутылки с водой), а также каким способом они их перевозили", - говорится в сообщении.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html

Nikolai Veller Очевидно , что если бы помощница А.Навального Певчих , не забрала бы ту самую бутылку со следами Новичка , её, этой бутылки сейчас просто бы не существовало. А вопросы есть и у нас к МВД когда будет уголовное дело по факту попытки убийства?! 31

Олег Хацуков Если б хотели грохнуть этого клоуна - сейчас как раз на 40 дней бы его коллеги из ФБК б собирались... Подстава, причем довольно дешевая. БОВ не работают столь избирательно, а главное столь ненадежно... 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия