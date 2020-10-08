https://ria.ru/20201008/f-16-1578739945.html

Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16

Журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter спутниковое изображение от 3 октября, на котором, по его словам, видно,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T00:40

2020-10-08T00:40

2020-10-08T00:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал в <a href="https://twitter.com/trbrtc" target="_blank">Twitter</a> спутниковое изображение от 3 октября, на котором, по его словам, видно, что на территории аэропорта в азербайджанской Гяндже размещены как минимум два истребителя <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, использование которых в карабахском конфликте отрицают в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>.Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. В Баку и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> опровергли эту информацию.По словам Триберта, такой вывод был сделан в результате сравнения визуальных характеристик ряда самолетов - в том числе эксплуатируемых ВВС Азербайджана МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. По словам журналиста, на изображении также виден "более крупный самолет", который, "скорее всего, является транспортным самолетом CASA CN-235, также используемым турецкими ВВС".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/lovushka-1578715471.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире