Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter спутниковое изображение от 3 октября, на котором, по его словам, видно, что на территории аэропорта в азербайджанской Гяндже размещены как минимум два истребителя F-16, использование которых в карабахском конфликте отрицают в Баку.
"В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане (размещены - ред.) по меньшей мере два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs. Истребители, скорее всего, управляются турецкими ВВС наряду с, возможно, грузовым самолетом CN-235", - написал Триберт, разместив спутниковое изображение.
По словам Триберта, такой вывод был сделан в результате сравнения визуальных характеристик ряда самолетов - в том числе эксплуатируемых ВВС Азербайджана МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. По словам журналиста, на изображении также виден "более крупный самолет", который, "скорее всего, является транспортным самолетом CASA CN-235, также используемым турецкими ВВС".
There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 7, 2020
"Истребители F-16 могут сигнализировать об усилении участия более крупной державы - Турции - в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Поддерживаемые Турцией сирийские наемники уже воюют бок о бок с азербайджанскими войсками", - добавил журналист.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.