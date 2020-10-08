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https://ria.ru/20201008/dagestan-1578833666.html
В Дагестане нашли обломки снаряда
Жители Дагестана нашли в местных горах воронку и металлические осколки, предположительно, от боевого снаряда, сообщил РИА Новости в четверг глава Агульского... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:28
2020-10-08T15:04
республика дагестан
нагорный карабах
в мире
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<strong>МАХАЧКАЛА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Жители <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a> нашли в местных горах воронку и металлические осколки, предположительно, от боевого снаряда, сообщил РИА Новости в четверг глава Агульского района Закир Гусейнов.Воронку обнаружили накануне на склоне горы у села Чираг, где "буквально неделю назад были слышны звуки, напоминающие раскаты грома"."Никто не придал этому особого значения, а вчера мимо проходящий пастух обнаружил воронку и обломки, предположительно, от снаряда. Местные жители выложили фотографии в инстаграм", — рассказал собеседник агентства.По его словам, обломки переданы компетентным органам для обследования. Создана оперативно-следственная группа.Пользователи социальных сетей предположили, что это разорвавшийся снаряд, прилетевший из зоны боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> (находится более чем в двухстах километрах от места ЧП).
https://ria.ru/20201008/obstrel-1578807496.html
Из-под Рязани долетело?
30
Много боевиков уже просочилось... Карабах бьется на два фронта, и против наполеончика Алиева, и против бармалеев...
27
13
нагорный карабах
РИА Новости
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республика дагестан, нагорный карабах, в мире

В Дагестане нашли обломки снаряда

14:28 08.10.2020 (обновлено: 15:04 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 окт — РИА Новости. Жители Дагестана нашли в местных горах воронку и металлические осколки, предположительно, от боевого снаряда, сообщил РИА Новости в четверг глава Агульского района Закир Гусейнов.
Воронку обнаружили накануне на склоне горы у села Чираг, где "буквально неделю назад были слышны звуки, напоминающие раскаты грома".
"Никто не придал этому особого значения, а вчера мимо проходящий пастух обнаружил воронку и обломки, предположительно, от снаряда. Местные жители выложили фотографии в инстаграм", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, обломки переданы компетентным органам для обследования. Создана оперативно-следственная группа.
Пользователи социальных сетей предположили, что это разорвавшийся снаряд, прилетевший из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе (находится более чем в двухстах километрах от места ЧП).
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Республика ДагестанНагорный КарабахВ мире
 
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