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https://ria.ru/20201008/chelka-iphone-1578781927.html
Через год в iPhone 13 сохранят деталь, которая раздражает всех
В ожидании второй осенней презентации Apple, на которой представят iPhone 12, появилась информация о смартфонах следующего, 2021 года. Инсайдом поделился в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:15
2020-10-08T16:15
риа наука
apple iphone
google android
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В ожидании второй осенней презентации <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, на которой представят <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12, появилась информация о смартфонах следующего, 2021 года. Инсайдом <a href="https://twitter.com/UniverseIce/status/1313839172805775360" target="_blank" rel="nofollow noopener">поделился</a> в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">твиттере</a> авторитетный сетевой информатор Ice Universe, отличающийся очень точными прогнозами.Речь идет об экранном вырезе, который впервые появился в iPhone X в 2017-м. "Челка" сохранится не только в iPhone 12, но, как утверждает инсайдер, перекочует и в смартфоны Apple 2021 года. Правда, она станет несколько меньше.Нежелание отказываться от устаревшего дизайнерского решения объясняется тем, что в Apple не могут найти другое место для датчиков FaceID, используемых для биометрической идентификации пользователя. Система считается одной из самых надежных на рынке, но вырез, связанный с ней, выглядит архаично на фоне "дырявых" экранов и моторизованных фронтальных камер в <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>-смартфонах. А ведь другие производители уже активно <a href="https://ria.ru/20200902/zte-1576623000.html" target="_blank">экспериментируют</a> с подэкранными камерами, невидимыми за матрицей.
https://ria.ru/20201006/iphone-12-v-oktyabre-1578531031.html
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apple iphone, google android, apple, технологии

Через год в iPhone 13 сохранят деталь, которая раздражает всех

11:15 08.10.2020 (обновлено: 16:15 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В ожидании второй осенней презентации Apple, на которой представят iPhone 12, появилась информация о смартфонах следующего, 2021 года. Инсайдом поделился в твиттере авторитетный сетевой информатор Ice Universe, отличающийся очень точными прогнозами.
Речь идет об экранном вырезе, который впервые появился в iPhone X в 2017-м. "Челка" сохранится не только в iPhone 12, но, как утверждает инсайдер, перекочует и в смартфоны Apple 2021 года. Правда, она станет несколько меньше.
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 22:39РИА Наука
Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
Нежелание отказываться от устаревшего дизайнерского решения объясняется тем, что в Apple не могут найти другое место для датчиков FaceID, используемых для биометрической идентификации пользователя. Система считается одной из самых надежных на рынке, но вырез, связанный с ней, выглядит архаично на фоне "дырявых" экранов и моторизованных фронтальных камер в Android-смартфонах. А ведь другие производители уже активно экспериментируют с подэкранными камерами, невидимыми за матрицей.
 
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