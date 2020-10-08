https://ria.ru/20201008/chelka-iphone-1578781927.html

Через год в iPhone 13 сохранят деталь, которая раздражает всех

В ожидании второй осенней презентации Apple, на которой представят iPhone 12, появилась информация о смартфонах следующего, 2021 года. Инсайдом поделился в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:15

2020-10-08T11:15

2020-10-08T16:15

риа наука

apple iphone

google android

apple

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/79/1561567902_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_afd32250dee92c8c352de7b23ff526ce.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В ожидании второй осенней презентации <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, на которой представят <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12, появилась информация о смартфонах следующего, 2021 года. Инсайдом <a href="https://twitter.com/UniverseIce/status/1313839172805775360" target="_blank" rel="nofollow noopener">поделился</a> в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">твиттере</a> авторитетный сетевой информатор Ice Universe, отличающийся очень точными прогнозами.Речь идет об экранном вырезе, который впервые появился в iPhone X в 2017-м. "Челка" сохранится не только в iPhone 12, но, как утверждает инсайдер, перекочует и в смартфоны Apple 2021 года. Правда, она станет несколько меньше.Нежелание отказываться от устаревшего дизайнерского решения объясняется тем, что в Apple не могут найти другое место для датчиков FaceID, используемых для биометрической идентификации пользователя. Система считается одной из самых надежных на рынке, но вырез, связанный с ней, выглядит архаично на фоне "дырявых" экранов и моторизованных фронтальных камер в <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>-смартфонах. А ведь другие производители уже активно <a href="https://ria.ru/20200902/zte-1576623000.html" target="_blank">экспериментируют</a> с подэкранными камерами, невидимыми за матрицей.

https://ria.ru/20201006/iphone-12-v-oktyabre-1578531031.html

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, google android, apple, технологии