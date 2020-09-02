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https://ria.ru/20200902/zte-1576623000.html
ZTE показала первый в мире смартфон со скрытой под экраном селфи-камерой
Китайская компания ZTE официально представила свою новинку — смартфон ZTE Axon 20 5G. Главной особенностью устройства стала подэкранная фронтальная камера, чего РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:36
2020-09-02T12:36
в мире
экономика
риа наука
5g
zte
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Китайская компания <a href="http://ria.ru/organization_ZTE/" target="_blank" data-auto="true">ZTE</a> официально представила свою новинку — смартфон ZTE Axon 20 5G. Главной особенностью устройства стала подэкранная фронтальная камера, чего еще не было в индустрии. Презентация прошла в режиме онлайн, сообщает <a href="https://www.ztedevices.com/en/product/zte-axon-20-4g/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZTE</a>.Разработчики сделали матрицу с подэкранной камерой, которая не видна при работе со смартфоном. Это помогло избавиться от вырезов или выезжающих камер. Сам дисплей представляет собой 6,92-дюймовую OLED-панель, способную обновляться на частоте в 90 Гц, с разрешением 2460 x 1080 пикселей.На разработку этой технологии ушло два года. Чтобы “загнать” фронтальную камеру под экран, понадобились новые матрицы, материалы, чипы с хитрым управлением и программное обеспечение. Благодаря комбинации из органических и неорганических пленок участок матрицы получается прозрачным, увеличивается количество света, попадающего на фронталку.Несмотря на большой дисплей (практически 7 дюймов) и новые технологии, примененные в матрице, смартфон получился относительно компактным: масса — 198 г, а толщина — всего 7,98 мм.Смартфон ZTE Axon 20 5G — типичное среднебюджетное решение в 2020 году. Он построен на чипсете <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> Snapdragon 765G с интегрированным модемом для работы с 5G. Основной блок камер смартфона состоит из четырех сенсоров: 64 Мп, широкоугольник 8 Мп, макро 2 Мп и боке-сенсор 2 Мп. Есть здесь и быстрая 30 Вт зарядка, которая должна за час полностью зарядить 4220 мАч аккумулятор.Смартфон станет доступным для покупки в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> 10 сентября в трех конфигурациях: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Базовая версия будет продаваться за 2200 юаней (23,7 тыс. рублей). О сроках выхода на международный рынок в ZTE пока не сообщают. Интересно, что ведущие производители смартфонов уже заявили о готовности выпускать устройства с подэкранными фронтальными камерами. Так, сетевые инсайдеры обещают, что новый Xiaomi Mi Mix получит именно такую селфи-камеру.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
в мире, экономика, 5g, zte, технологии

ZTE показала первый в мире смартфон со скрытой под экраном селфи-камерой

12:36 02.09.2020
1537
© Фото : ZTEСмартфон "ZTE Axon 20 5G"
Смартфон ZTE Axon 20 5G - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : ZTE
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Китайская компания ZTE официально представила свою новинку — смартфон ZTE Axon 20 5G. Главной особенностью устройства стала подэкранная фронтальная камера, чего еще не было в индустрии. Презентация прошла в режиме онлайн, сообщает ZTE.
Разработчики сделали матрицу с подэкранной камерой, которая не видна при работе со смартфоном. Это помогло избавиться от вырезов или выезжающих камер. Сам дисплей представляет собой 6,92-дюймовую OLED-панель, способную обновляться на частоте в 90 Гц, с разрешением 2460 x 1080 пикселей.
На разработку этой технологии ушло два года. Чтобы “загнать” фронтальную камеру под экран, понадобились новые матрицы, материалы, чипы с хитрым управлением и программное обеспечение. Благодаря комбинации из органических и неорганических пленок участок матрицы получается прозрачным, увеличивается количество света, попадающего на фронталку.
Несмотря на большой дисплей (практически 7 дюймов) и новые технологии, примененные в матрице, смартфон получился относительно компактным: масса — 198 г, а толщина — всего 7,98 мм.
Смартфон ZTE Axon 20 5G — типичное среднебюджетное решение в 2020 году. Он построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом для работы с 5G. Основной блок камер смартфона состоит из четырех сенсоров: 64 Мп, широкоугольник 8 Мп, макро 2 Мп и боке-сенсор 2 Мп. Есть здесь и быстрая 30 Вт зарядка, которая должна за час полностью зарядить 4220 мАч аккумулятор.
Смартфон станет доступным для покупки в Китае 10 сентября в трех конфигурациях: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Базовая версия будет продаваться за 2200 юаней (23,7 тыс. рублей). О сроках выхода на международный рынок в ZTE пока не сообщают.
Интересно, что ведущие производители смартфонов уже заявили о готовности выпускать устройства с подэкранными фронтальными камерами. Так, сетевые инсайдеры обещают, что новый Xiaomi Mi Mix получит именно такую селфи-камеру.
2102114
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РИА НаукаВ миреЭкономика5GZTEТехнологии
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