https://ria.ru/20201008/aviareysy-1578808123.html
Россияне стали летать чаще, чем год назад, несмотря на пандемию
Спрос на авиабилеты по России восстановился на 88 процентов от уровня прошлого года (по данным продаж с 1 января по 31 декабря), сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:03
2020-10-08T14:03
2020-10-08T14:03
туризм
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
кипр
москва
новосибирск
симферополь
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Спрос на авиабилеты по России восстановился на 88 процентов от уровня прошлого года (по данным продаж с 1 января по 31 декабря), сообщает Туту.ру. При этом последние несколько месяцев россияне летают чаще, чем в прошлом году. Так, по статистике продаж Туту.ру, авиабилеты в августе и сентябре покупают чаще на 23–26 процентов по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Спрос на октябрь к текущему моменту пока выше примерно на 10 процентов, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса. В целом интерес к авиабилетам на все осенние месяцы сейчас выше на 18 процентов, чем в прошлом году. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, самыми популярными авианаправлениями на осень (вылеты с 1 сентября по 30 ноября) являются рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург, также в пятерку входят Анапа и Краснодар. С отправлением из Санкт-Петербурга в рейтинг попали маршруты в Симферополь, Сочи, Краснодар и Калининград.Средние чеки по востребованным внутренним направлениям заметно снизились по сравнению с прошлым годом. Наиболее существенно подешевели билеты из Москвы в Новосибирск (-36 процентов), в Санкт-Петербург (-35 процентов), Екатеринбург (-34 процентов). На 30 процентов в среднем дешевле обходятся билеты из Москвы в Краснодар, в Геленджик и в Мурманск. Также россияне воспользовались возможностью отправиться в страны, с которыми открыто авиасообщение. Так, спрос на проездные документы в Анталью осенью вырос на 15 процентов, по данным продаж Туту.ру, даже у самостоятельных путешественников, хотя традиционно на турецкие курорты летают турами. "Пример Турции показал, что поездки за границу востребованы, доля бронирований у самостоятельных путешественников летом выросла в 11 раз, если мы говорим об Анталье и Стамбуле. На осень этот показатель выше в восемь раз, чем в прошлом году, — комментирует руководитель направления "Авиабилеты" Ольга Епихина. По ее словам, как только "открывается" какая-то новая страна, поиски билетов в нее вырастают в разы моментально. Так было с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией. Также россияне очень ждут возобновления рейсов в Грузию и Таиланд, на Кипр, в Израиль, Болгарию, Кубу, Венгрию, Хорватию, Доминиканскую Республику. По словам эксперта, если эти направления будут открываться, можно ожидать роста спроса по ним."Если повторных закрытий не будет, то можно ожидать восстановление отрасли в течение года или полутора лет после открытия границ. Однако если будут повторные закрытия, введение карантинов, то, скорее всего, туристическую отрасль ждет восстановление не раньше 2024 года", — резюмирует Ольга Епихина.
https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, кипр, москва, новосибирск, симферополь, куба, сочи, турция, белоруссия, республика крым, хорватия, екатеринбург, анапа, венгрия, киргизия, таиланд, грузия, санкт-петербург, казахстан, израиль
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Спрос на авиабилеты по России восстановился на 88 процентов от уровня прошлого года (по данным продаж с 1 января по 31 декабря), сообщает Туту.ру.
При этом последние несколько месяцев россияне летают чаще, чем в прошлом году. Так, по статистике продаж Туту.ру, авиабилеты в августе и сентябре покупают чаще на 23–26 процентов по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Спрос на октябрь к текущему моменту пока выше примерно на 10 процентов, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса. В целом интерес к авиабилетам на все осенние месяцы сейчас выше на 18 процентов, чем в прошлом году.
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, самыми популярными авианаправлениями на осень (вылеты с 1 сентября по 30 ноября) являются рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург, также в пятерку входят Анапа и Краснодар. С отправлением из Санкт-Петербурга в рейтинг попали маршруты в Симферополь, Сочи, Краснодар и Калининград.
Средние чеки по востребованным внутренним направлениям заметно снизились по сравнению с прошлым годом. Наиболее существенно подешевели билеты из Москвы в Новосибирск (-36 процентов), в Санкт-Петербург (-35 процентов), Екатеринбург (-34 процентов). На 30 процентов в среднем дешевле обходятся билеты из Москвы в Краснодар, в Геленджик и в Мурманск.
Также россияне воспользовались возможностью отправиться в страны, с которыми открыто авиасообщение. Так, спрос на проездные документы в Анталью осенью вырос на 15 процентов, по данным продаж Туту.ру, даже у самостоятельных путешественников, хотя традиционно на турецкие курорты летают турами.
"Пример Турции показал, что поездки за границу востребованы, доля бронирований у самостоятельных путешественников летом выросла в 11 раз, если мы говорим об Анталье и Стамбуле. На осень этот показатель выше в восемь раз, чем в прошлом году, — комментирует руководитель направления "Авиабилеты" Ольга Епихина. По ее словам, как только "открывается" какая-то новая страна, поиски билетов в нее вырастают в разы моментально. Так было с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией.
Также россияне очень ждут возобновления рейсов в Грузию и Таиланд, на Кипр, в Израиль, Болгарию, Кубу, Венгрию, Хорватию, Доминиканскую Республику. По словам эксперта, если эти направления будут открываться, можно ожидать роста спроса по ним.
"Если повторных закрытий не будет, то можно ожидать восстановление отрасли в течение года или полутора лет после открытия границ. Однако если будут повторные закрытия, введение карантинов, то, скорее всего, туристическую отрасль ждет восстановление не раньше 2024 года", — резюмирует Ольга Епихина.