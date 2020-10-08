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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201008/asad-1578765383.html
В США избирают не президента, а "главу корпорации", заявил Асад
В США избирают не президента, а "главу корпорации", который выполняет решения лоббистов - это произошло и с американским лидером Дональдом Трампом, заявил в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:00
2020-10-08T12:33
война в сирии
война в сирии
дональд трамп
башар асад
джо байден
сирия
сша
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> избирают не президента, а "главу корпорации", который выполняет решения лоббистов - это произошло и с американским лидером <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, заявил в интервью РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Мы обычно ждем от американских выборов избрания не президента, а главы корпорации, потому что есть совет директоров, и этот совет директоров состоит из лоббистов, крупных корпораций, таких как банки, оружейные и нефтяные компании и так далее. Так что выбирают главу корпорации, и у него нет ни прав, ни полномочий пересматривать какие-либо решения, он должен их только выполнять. Именно это и произошло с Трампом, когда он стал президентом", - сказал Асад.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/asad-1578743360.html
https://ria.ru/20200915/tramp-1577278892.html
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сирия
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война в сирии, дональд трамп, башар асад, джо байден, сирия, сша, в мире

В США избирают не президента, а "главу корпорации", заявил Асад

10:00 08.10.2020 (обновлено: 12:33 08.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. В США избирают не президента, а "главу корпорации", который выполняет решения лоббистов - это произошло и с американским лидером Дональдом Трампом, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
"Мы обычно ждем от американских выборов избрания не президента, а главы корпорации, потому что есть совет директоров, и этот совет директоров состоит из лоббистов, крупных корпораций, таких как банки, оружейные и нефтяные компании и так далее. Так что выбирают главу корпорации, и у него нет ни прав, ни полномочий пересматривать какие-либо решения, он должен их только выполнять. Именно это и произошло с Трампом, когда он стал президентом", - сказал Асад.
Американский метод работы – Асад высказался о стратегии США по ведению внешней политики - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 03:07
Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 17:20
Трамп признал, что хотел устранить Асада
 
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампБашар АсадДжо БайденСирияСШАВ мире
 
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