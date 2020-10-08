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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/aliev-1578755840.html
Алиев заявил, что глава МИД Армении проигнорировал встречу с МГ ОБСЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава МИД Армении проигнорировал встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:54
2020-10-08T08:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
мид армении
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> проигнорировал встречу с сопредседателями Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе."Кстати, завтра (сегодня – ред.) наш министр иностранных дел будет в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> для встречи с послами Минской группы. Насколько я знаю, министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> должен был отправиться туда в начале месяца, но он проигнорировал это. Его там нет. Наш министр иностранных дел находится там. Это демонстрирует, кто желает вести переговоры, а кто просто хочет обвинить Азербайджан", - сказал Алиев в интервью телеканалу <a href="https://ru.euronews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Euronews</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/aliev-1578666933.html
https://ria.ru/20201007/peregovory-1578665209.html
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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обсе, мид армении, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил, что глава МИД Армении проигнорировал встречу с МГ ОБСЕ

08:54 08.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава МИД Армении проигнорировал встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе.
"Кстати, завтра (сегодня – ред.) наш министр иностранных дел будет в Женеве для встречи с послами Минской группы. Насколько я знаю, министр иностранных дел Армении должен был отправиться туда в начале месяца, но он проигнорировал это. Его там нет. Наш министр иностранных дел находится там. Это демонстрирует, кто желает вести переговоры, а кто просто хочет обвинить Азербайджан", - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 16:56Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев рассказал о несбывшихся надеждах с приходом к власти Пашиняна
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 16:51Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Женеве и Москве пройдут переговоры по ситуации в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМИД АрменииИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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