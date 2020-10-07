https://ria.ru/20201007/stepanakert-1578697576.html

В Степанакерте установилась тишина после разговора Путина и Алиева

Тишина установилась в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики после телефонного разговора президентов России и Азербайджана Владимира Путина и... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:44

2020-10-07T18:44

2020-10-07T18:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

жан-ив ле дриан

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Тишина установилась в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики после телефонного разговора президентов России и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a>.Первый телефонный разговор Путина и Алиева с начала кризиса в Карабахе состоялся в среду - азербайджанский президент поздравил российского коллегу с днем рождения. По итогам разговора Алиев заявил, что посредники по Карабаху должны быть ответственными и нейтральными, при этом российская позиция по данному конфликту ответственна и не вызывает вопросов и претензий. Кроме того, в среду Путина поздравил армянский премьер <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.В этот же день, как передавало агентство Рейтер, глава МИД Франции <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> заявил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг в Женеве и 12 октября - в Москве.На этом фоне в Степанакерте установилась тишина - начиная с обеденного времени власти не включали сирену воздушной тревоги, в городе и окрестностях больше не раздавались взрывы. При этом утро среды было громким - артиллерия Азербайджана обстреляла Степанакерт и Шуши, в небе над городом появлялись беспилотники, которым удалось уничтожить карабахскую установку ПВО "Оса". Ответным огнем был сбит один из беспилотников.Сейчас на улице города появились немногочисленные автомобили и пешеходы. Работают банки и некоторые продуктовые магазины. Промтоварные магазины практически закрыты, при этом все иностранные журналисты отмечают, что в городе нет случаев мародерства, несмотря на многие разбитые от взрывов витрины.Ранее вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян заявил РИА Новости, что властям города удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное на несколько дней после обстрелов электроподстанции. Представитель властей отметил, что электричество было отключено в большинстве районов города в течение двух-трех дней, местные жители сидели в подвалах при свечах, административным зданиям и гостиницам удавалось получать свет от собственных генераторов. Сейчас, как утверждает чиновник, население обеспечено коммунальными услугами на 80-90%. При этом Тамразян добавил, что отключен газ - чтобы не создавать угрозы взрыва при обстрелах. Из-за отключения газа в городе также нет горячей воды.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html

Мартин К. - Владимир Владимирович, от всей души поздравляю вас с Дне... - Я знаю о террористах. (Вешает трубку) 26

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов Последствия обстрела Степанакерта 2020-10-07T18:44 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, жан-ив ле дриан, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире