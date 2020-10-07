https://ria.ru/20201007/shushi-1578567778.html

Азербайджан нанес удары по городу Шуши в Карабахе

Азербайджанская армия нанесла два артиллерийских или авиаудара по Шуши, второму по численности населения городу в Карабахе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:26

2020-10-07T10:26

2020-10-07T10:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Азербайджанская армия нанесла два артиллерийских или авиаудара по Шуши, второму по численности населения городу в Карабахе, передаёт корреспондент РИА Новости.Сейчас со стороны Шуши поднимается дым, который видно даже из <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, расположенного в 10 километрах.В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

Ярослав Погодин Не готовы по итогу быть независимыми государствами. Недоговороспособны. И не важно в чьей квартире мордобой 13

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире