https://ria.ru/20201007/shoygu-1578727772.html

Шойгу провел переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана, обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе, РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T21:53

2020-10-07T21:53

2020-10-07T21:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

давид тоноян

закир гасанов

сергей шойгу

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> поговорил по телефону с главами оборонных ведомств <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, обсуждалась текущая ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщает Минобороны РФ."Вечером 7 октября министр обороны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении <a href="http://ria.ru/person_David_Tonojan/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Тонояном</a> и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zakir_Gasanov/" target="_blank" data-auto="true">Закиром Гасановым</a>", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе.

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россия

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, давид тоноян, закир гасанов, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире