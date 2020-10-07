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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/shoygu-1578727772.html
Шойгу провел переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана, обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе, РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T21:53
2020-10-07T21:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
давид тоноян
закир гасанов
сергей шойгу
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> поговорил по телефону с главами оборонных ведомств <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, обсуждалась текущая ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщает Минобороны РФ."Вечером 7 октября министр обороны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении <a href="http://ria.ru/person_David_Tonojan/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Тонояном</a> и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zakir_Gasanov/" target="_blank" data-auto="true">Закиром Гасановым</a>", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе.
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россия
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, давид тоноян, закир гасанов, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире

Шойгу провел переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана

21:53 07.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана, обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.
"Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым", - говорится в сообщении.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияДавид ТоноянЗакир ГасановСергей ШойгуАзербайджанАрменияВ мире
 
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