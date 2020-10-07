https://ria.ru/20201007/odkb-1578606782.html

В Кремле заявили о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

Обязательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не распространяются на Карабах в отличие от Армении, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:18

2020-10-07T13:18

2020-10-07T15:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

одкб

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Обязательства Организации Договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>) не распространяются на Карабах в отличие от <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, заявил пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что Ереван состоит в ОДКБ, а у Москвы есть определенные обязательства перед союзниками по организации. Согласно Договору, если один из участников подвергается агрессии, то другие члены ОДКБ обязаны встать на его защиту."В данном случае речь-то идет об Армении, президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", — указал Песков.Говоря о том, в каком случае Россия готова направить военных в регион, представитель Кремля отметил, что "это вытекает из обязательств".Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября<strong>.</strong> Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, Франции и США осудили эскалацию конфликта, призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

L L Ну что, армяне, помогли вам ваши американцы, помог вам ваш Сорос, помогло вам НАТО! Избавились от "русской оккупации", вот и разбирайтесь теперь с азербайджанцами и турками сами. За русофобию на расплачиваться! Сами, всё сами! 169

alnoor1953 Ну, да. Зато у Турции её обязательства самой себе:), они прямо во-всю "распространяются". На Сирию, Кипр, Ливию. А теперь вот на страну Алиева. И помогает открыто, и боевиков запускает. И как-то это эффективнее нашего "нераспространения". 118

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, одкб, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, армения, в мире