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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/odkb-1578606782.html
В Кремле заявили о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ
Обязательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не распространяются на Карабах в отличие от Армении, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:18
2020-10-07T15:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
одкб
дмитрий песков
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Обязательства Организации Договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>) не распространяются на Карабах в отличие от <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, заявил пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что Ереван состоит в ОДКБ, а у Москвы есть определенные обязательства перед союзниками по организации. Согласно Договору, если один из участников подвергается агрессии, то другие члены ОДКБ обязаны встать на его защиту."В данном случае речь-то идет об Армении, президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", — указал Песков.Говоря о том, в каком случае Россия готова направить военных в регион, представитель Кремля отметил, что "это вытекает из обязательств".Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября<strong>.</strong> Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, Франции и США осудили эскалацию конфликта, призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ну что, армяне, помогли вам ваши американцы, помог вам ваш Сорос, помогло вам НАТО! Избавились от "русской оккупации", вот и разбирайтесь теперь с азербайджанцами и турками сами. За русофобию на расплачиваться! Сами, всё сами!
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Ну, да. Зато у Турции её обязательства самой себе:), они прямо во-всю "распространяются". На Сирию, Кипр, Ливию. А теперь вот на страну Алиева. И помогает открыто, и боевиков запускает. И как-то это эффективнее нашего "нераспространения".
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
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нагорный карабах, одкб, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

В Кремле заявили о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

13:18 07.10.2020 (обновлено: 15:50 07.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Обязательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не распространяются на Карабах в отличие от Армении, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин напомнил, что Ереван состоит в ОДКБ, а у Москвы есть определенные обязательства перед союзниками по организации. Согласно Договору, если один из участников подвергается агрессии, то другие члены ОДКБ обязаны встать на его защиту.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
"В данном случае речь-то идет об Армении, президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", — указал Песков.
Говоря о том, в каком случае Россия готова направить военных в регион, представитель Кремля отметил, что "это вытекает из обязательств".
Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Лидеры России, Франции и США осудили эскалацию конфликта, призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Под ударом: обострение ситуации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

Последствия обстрелов в Степанакерте
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

Жительница Степанакерта прячется в подвале своего дома во время обстрелов
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

Мужчина держит в руке кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Серьезно повреждены многие жилые дома.

Последствия пожара в магазине строительных материалов, возникшего в результате обстрелов Степанакерта
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Гянджа
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую в результате обстрела города Гянджа
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Гянджа.
Последствия обстрела города Гянджа
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

Неразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Жительница дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

Последствия обстрела города Гянджа
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

Последствия обстрела города Гянджа
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахОДКБДмитрий ПесковНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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