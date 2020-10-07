https://ria.ru/20201007/odkb-1578589653.html

В МИД заявили о попытках внешних сил расшатать ситуацию в странах ОДКБ

Внешние силы пытаются расшатать общественно-политическую ситуацию в странах Организации Договора о коллективной безопасности, это наблюдалось в Белоруссии,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:03

2020-10-07T12:03

2020-10-07T12:03

александр панкин

александр лукашенко

одкб

белоруссия

таджикистан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Внешние силы пытаются расшатать общественно-политическую ситуацию в странах Организации Договора о коллективной безопасности, это наблюдалось в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pankin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Панкин</a>."Обращает на себя внимание стремление внешних сил расшатать общественно-политическую ситуацию в наших странах. Мы наблюдали это в Белоруссии, где для нас очевидны попытки использовать внутренние сложности, с которыми столкнулись братские нам белорусы, для того, чтобы вмешиваться извне, навязывать белорусскому народу порядки, которые будут выгодны внешним игрокам", - сказал Панкин в ходе круглого стола <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> на тему ориентиров стратегического развития.Он подчеркнул, что по сути речь идет о борьбе за постсоветское пространство, где "у нас же дома нам настойчиво хотят внедрить некие правила, чуждые нам, нашей культуре, нашему восприятию общества, нашему восприятию нашего единства".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем, 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.В ОДКБ входят <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, Белоруссия, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a>, Россия и <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистан</a>.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578384065.html

https://ria.ru/20201001/odkb-1578074105.html

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белоруссия

таджикистан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр панкин, александр лукашенко, одкб, белоруссия, таджикистан, армения, в мире