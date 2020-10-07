https://ria.ru/20201007/obrayen-1578735163.html
О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Урегулирование конфликта в Карабахе - это одна из тем, где Россия и США находятся на одной стороне, заявил в среду советник Белого дома по национальной... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T22:59
2020-10-07T22:59
2020-10-07T22:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
роберт о'брайен
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Урегулирование конфликта в Карабахе - это одна из тем, где Россия и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> находятся на одной стороне, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a>."Конфликт сейчас идет между <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>. Это сфера, где мы на одной стороне, мы разделяем это, пытаясь принести мир в регион. Так что есть сферы, где мы можем и должны сотрудничать", - сказал он, выступая перед студентами в <a href="http://ria.ru/location_Las_Vegas/" target="_blank" data-auto="true">Лас-Вегасе</a>.Его выступление транслировалось на сайте вуза.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
1
россия
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роберт о'брайен, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире