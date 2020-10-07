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https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578588689.html
Навальный обвинил экс-канцлера ФРГ в получении тайных платежей от России
Российский блогер Алексей Навальный в интервью изданию Bild обвинил экс-канцлера ФРГ, председателя совета директоров "Роснефти" и главу комитета акционеров Nord РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:59
2020-10-07T16:02
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
москва
германия
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Российский блогер <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексей Навальный</a> в интервью изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a> обвинил экс-канцлера ФРГ, председателя совета директоров "Роснефти" и главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шрёдера в получении "тайных платежей" от российских властей, при этом он не предоставил никаких доказательств этому, отметив, что это его личное мнение.Ранее Шрёдер призвал власти <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> предоставить России информацию по Алексею Навальному в рамках правовой помощи. Комментируя сообщения про отравление Навального, экс-канцер заявил, что на данный момент отсутствуют "подтвержденные факты" и есть лишь спекуляции.При этом, он добавил, что это "его личное мнение как юриста"."У меня нет документа, в котором было бы написано черным по белому: вот, мистер Шредер, это ваш портфель, полный денег. Но я не сомневаюсь, что Шредер получит тайные платежи", - заявил блогер.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_kh" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера Алексея Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201001/obvineniya-1578047157.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201006/manipulyatsii-1578527445.html
Меркель еще не знает кого она пригрела на своей большой груди!
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Ну вот Лёше и конец - сам себе могилку вырыл. Теперь его в европах тоже по судам затаскают.
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москва
германия
берлин (город)
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организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, берлин (город), происшествия

Навальный обвинил экс-канцлера ФРГ в получении тайных платежей от России

11:59 07.10.2020 (обновлено: 16:02 07.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский блогер Алексей Навальный в интервью изданию Bild обвинил экс-канцлера ФРГ, председателя совета директоров "Роснефти" и главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шрёдера в получении "тайных платежей" от российских властей, при этом он не предоставил никаких доказательств этому, отметив, что это его личное мнение.
Ранее Шрёдер призвал власти Германии предоставить России информацию по Алексею Навальному в рамках правовой помощи. Комментируя сообщения про отравление Навального, экс-канцер заявил, что на данный момент отсутствуют "подтвержденные факты" и есть лишь спекуляции.

"Герхард Шредер получает деньги от (президента РФ Владимира) Путина... В конце концов, он был канцлером самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер - мальчик на побегушках Путина, который защищает убийц. Я не знаю, какие скрытые платежи он получал от Путина... Я не сомневаюсь, что есть и тайные платежи", - заявил Навальный.

При этом, он добавил, что это "его личное мнение как юриста".
"У меня нет документа, в котором было бы написано черным по белому: вот, мистер Шредер, это ваш портфель, полный денег. Но я не сомневаюсь, что Шредер получит тайные платежи", - заявил блогер.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 13:32
В Кремле ответили на обвинения Навального в адрес Путина
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера Алексея Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 22:04
МИД отреагировал на заявление ОЗХО о результатах анализов Навального
 
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Организация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваГерманияБерлин (город)Происшествия
 
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