https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578582477.html

Омский токсиколог ответил на слова Навального о лечении его атропином

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев назвал неправдой слова Алексея Навального о том, что атропин ему вводила... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:26

2020-10-07T11:26

2020-10-07T19:19

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев назвал неправдой слова Алексея Навального о том, что атропин ему вводила бригада скорой помощи.Накануне в интервью Юрию Дудю Навальный сказал, что сотрудники медслужбы аэропорта в <a href="https://ria.ru/location_Omsk">Омске</a> и приехавший реанимобиль поставили диагноз "отравление" и "зафигачили дозу атропина".Он отметил, что Навальный очень быстро восстанавливается, и подчеркнул, что это стало возможным благодаря слаженным действиям медиков омского стационара.Утверждения Навального опроверг и медбрат бригады скорой помощи Артем Чернявский, оказывавшей помощь пациенту с момента посадки самолета в Омске."Заявления Алексея Навального в СМИ о введении ему на борту самолета сотрудниками скорой помощи атропина не более чем выдумка! Атропин на догоспитальном этапе ему не вводился! Состояние Навального с первых минут было расценено нами как кома неясного генеза, что не является показанием для введения данного препарата. Пациенту проводился стандартный для скорой помощи набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировки в больницу", — объяснил Чернявский.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a><u>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a>.Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию. Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.Позже российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что России не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201004/navalnyy-1578168365.html

Зулиха Марзоева Врачам не стоит мараться ответом этому гофтну. 278

Александр И Хватит пиарить этого пустобрёха "Н". Плюнуть. Забыть. Запретить въезд-влёт-вполз :) в Россию. Навсегда. 234

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омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, омск, берлин (город), происшествия