https://ria.ru/20201007/mishustin-1578567891.html

Утвержден список стран, граждане которых смогут получить электронную визу

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу, в список вошли 52 страны из пилотного... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:26

2020-10-07T10:26

2020-10-07T10:41

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общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу, в список вошли 52 страны из пилотного проекта, сообщает в среду пресс-служба кабмина.Электронные визы для въезда в Россию действуют с 2017 года на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> для граждан 19 стран, а с 2019 года – в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> для граждан 53 стран. Во всех этих регионах введение электронных виз привело к росту въездного турпотока."С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Перечень государств, граждане которых смогут её оформить, своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли 52 страны. Это все те государства, гражданам которых был разрешён въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта", - говорится в сообщении.Уточняется, что в перечень не включён <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, так как с 23 февраля между Россией и Катаром действует безвизовый режим.Отмечается, что теперь электронная виза распространится по всей России. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране. Помимо этого, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.Подчеркивается, что введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов, а также поспособствует росту экономики в целом."Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200731/1575235942.html

https://ria.ru/20200726/1574934214.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, дальний восток, ленинградская область, калининград, михаил мишустин, общество