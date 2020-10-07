https://ria.ru/20201007/maslo-1578589922.html

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя растительных масел

Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей растительных масел, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:04

2020-10-07T12:04

2020-10-07T12:04

алтайский край

алтайский край

экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей растительных масел, сообщает краевое правительство.Как сообщалось, в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях <a href="https://www.instagram.com/altayprod22/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> и "<a href="https://vk.com/altayprod22" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно."Участникам фестиваля расскажут о масложировой отрасли региона и познакомят с разнообразием алтайских масел: подсолнечным, рапсовым, льняным, соевым, кунжутным, тыквенным и другими. Организаторы поделятся полезными фактами о растительном масле и советами по его использованию. Потребителям расскажут, как выбрать товар в магазине и чем отличается рафинированное масло от нерафинированного. Также в рамках недели состоится презентация новинок масложировой отрасли", - говорится в сообщении.Для пользователей социальных сетей организаторы подготовили еженедельный творческий конкурс. Участникам предлагают разместить у себя в аккаунтах авторские рисунки на тему "Все начинается с алтайского семечка…" с хештегом #вкусноестьполезномасло. Победитель получит в подарок набор алтайского растительного масла.Власти сообщают, что переработкой масличных культур в регионе занимаются 42 компании. За прошедший год они произвели более 140 тысяч тонн нерафинированного растительного масла. К ведущим участникам рынка по производству такой продукции в крае относятся "Алейскзернопродукт" имени Сергея Старовойтова, "АгроСевТорг", "Компания Благо", "Диво Алтая", "Мельник", научно-производственное предприятие "Интер-Масло".Растительное масло региона ценится по всей стране. Продукцию поставляют в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>. В 2019 году было отгружено порядка 51,5 тысячи тонн растительного масла на общую сумму 37,7 миллиона долларов.

https://ria.ru/20200904/altay-1576775665.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, экономика