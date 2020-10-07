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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201007/maslo-1578589922.html
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя растительных масел
Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей растительных масел, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:04
2020-10-07T12:04
алтайский край
алтайский край
экономика
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<strong>БАРНАУЛ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей растительных масел, сообщает краевое правительство.Как сообщалось, в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях <a href="https://www.instagram.com/altayprod22/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> и "<a href="https://vk.com/altayprod22" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно."Участникам фестиваля расскажут о масложировой отрасли региона и познакомят с разнообразием алтайских масел: подсолнечным, рапсовым, льняным, соевым, кунжутным, тыквенным и другими. Организаторы поделятся полезными фактами о растительном масле и советами по его использованию. Потребителям расскажут, как выбрать товар в магазине и чем отличается рафинированное масло от нерафинированного. Также в рамках недели состоится презентация новинок масложировой отрасли", - говорится в сообщении.Для пользователей социальных сетей организаторы подготовили еженедельный творческий конкурс. Участникам предлагают разместить у себя в аккаунтах авторские рисунки на тему "Все начинается с алтайского семечка…" с хештегом #вкусноестьполезномасло. Победитель получит в подарок набор алтайского растительного масла.Власти сообщают, что переработкой масличных культур в регионе занимаются 42 компании. За прошедший год они произвели более 140 тысяч тонн нерафинированного растительного масла. К ведущим участникам рынка по производству такой продукции в крае относятся "Алейскзернопродукт" имени Сергея Старовойтова, "АгроСевТорг", "Компания Благо", "Диво Алтая", "Мельник", научно-производственное предприятие "Интер-Масло".Растительное масло региона ценится по всей стране. Продукцию поставляют в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>. В 2019 году было отгружено порядка 51,5 тысячи тонн растительного масла на общую сумму 37,7 миллиона долларов.
https://ria.ru/20200904/altay-1576775665.html
алтайский край
РИА Новости
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алтайский край, экономика

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя растительных масел

12:04 07.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Сергей Венявский
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БАРНАУЛ, 7 окт – РИА Новости. Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей растительных масел, сообщает краевое правительство.
Как сообщалось, в Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.
"Участникам фестиваля расскажут о масложировой отрасли региона и познакомят с разнообразием алтайских масел: подсолнечным, рапсовым, льняным, соевым, кунжутным, тыквенным и другими. Организаторы поделятся полезными фактами о растительном масле и советами по его использованию. Потребителям расскажут, как выбрать товар в магазине и чем отличается рафинированное масло от нерафинированного. Также в рамках недели состоится презентация новинок масложировой отрасли", - говорится в сообщении.
Для пользователей социальных сетей организаторы подготовили еженедельный творческий конкурс. Участникам предлагают разместить у себя в аккаунтах авторские рисунки на тему "Все начинается с алтайского семечка…" с хештегом #вкусноестьполезномасло. Победитель получит в подарок набор алтайского растительного масла.
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Власти сообщают, что переработкой масличных культур в регионе занимаются 42 компании. За прошедший год они произвели более 140 тысяч тонн нерафинированного растительного масла. К ведущим участникам рынка по производству такой продукции в крае относятся "Алейскзернопродукт" имени Сергея Старовойтова, "АгроСевТорг", "Компания Благо", "Диво Алтая", "Мельник", научно-производственное предприятие "Интер-Масло".
Растительное масло региона ценится по всей стране. Продукцию поставляют в Белоруссию, Казахстан, Китай, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. В 2019 году было отгружено порядка 51,5 тысячи тонн растительного масла на общую сумму 37,7 миллиона долларов.
 
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