https://ria.ru/20201007/karabakh-1578682653.html

В Карабахе заявили о гибели 20 мирных жителей с начала конфликта

Омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян заявил РИА Новости, что за 10 дней конфликта с карабахской стороны погибли 20 мирных граждан. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:39

2020-10-07T17:39

2020-10-07T17:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Омбудсмен непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> Артак Бегларян заявил РИА Новости, что за 10 дней конфликта с карабахской стороны погибли 20 мирных граждан."За сегодня у нас пока нет информации, мы проверяем данные. На вчера число убитых гражданских лиц (со стороны НКР - ред.) - 20 человек за весь период с 27 сентября", - сообщил Бегларян агентству.Он отметил, что город подвергся серьезной атаке во вторник и понедельник, однако смертность была не так высока, как можно было опасаться, потому что "люди стали более осторожными, они живут в подвалах".Бегларян добавил, что самой юной жертвой бомбардировок оказалась девочка 9 лет, ее двухлетний брат также получил тяжелые ранения и был транспортирован в Ереван, сейчас от него пока нет новостей."Больше половины погибших мирных граждан - люди старше 50 лет. Семеро из 20 погибших - женщины", - добавил омбудсмен.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире