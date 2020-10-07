https://ria.ru/20201007/karabakh-1578639401.html

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян во время очередного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Карабахе, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:18

2020-10-07T15:18

2020-10-07T15:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> во время очередного телефонного разговора с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> обсудил ситуацию в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Премьер-министр Пашинян поздравил президента Путина по случаю дня рождения. Он направил по этому поводу теплые пожелания, пожелав успехов в выполнении высокой миссии главы государства. Стороны также обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.При этом она добавила, что происходящие там события вызывают серьезную обеспокоенность, так как создают реальную угрозу для жизни людей, а также препятствия для гуманитарной работы МККК.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html

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россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире