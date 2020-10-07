https://ria.ru/20201007/karabakh-1578611131.html
В Армении заявили, что в Карабахе уничтожен азербайджанский батальон
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в среду, что в результате удара карабахских сил по базе с нефтепродуктами был уничтожен батальон... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:37
2020-10-07T13:37
2020-10-07T13:37
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил в среду, что в результате удара карабахских сил по базе с нефтепродуктами был уничтожен батальон вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."По уточненным данным, при ударе по базе с нефтепродуктами уничтожен азербайджанский мотострелковый батальон, усиленный артиллерийским дивизионом и отрядом специального значения. По сути, это целая воинская часть", - сказал Ованнисян в ходе брифинга.Ранее пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян сообщила, что на юго-восточном направлении линии соприкосновения прицельным огнем армянских подразделений был нанесен удар по крупной азербайджанской базе горюче-смазочных материалов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/karabakh-1578575367.html
https://ria.ru/20201007/putin-1578577284.html
Дмитрий Олейник
Интересно наблюдать за событиями этих дней. армяне показали себя во всей красе. И свой "боевой дух", и свою страсть звонить кому только можно, и свою группу поддержки (ким кардашьян, элтон джон), и свою неумелую пропаганду - пресс-секретари (армянское радио отдыхает). 😊😊
13
Jama Karabakhli
Они уничтожили свои склады и т.д 😂Потому что уходят а то автоматически всё переходит в руки Азербайджана
11
23
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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2020-10-07T13:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире