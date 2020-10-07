https://ria.ru/20201007/karabakh-1578581923.html

Путин впервые обсудил с Алиевым обострение ситуации в Карабахе

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили по телефону эскалацию в Нагорном Карабахе. Это первый разговор двух лидеров с начала... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:23

2020-10-07T11:23

2020-10-07T12:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и России <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудили по телефону эскалацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий в регионе.Беседа состоялась по инициативе Баку."Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с днем рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания России и крепкого здоровья", — сообщила пресс-служба Алиева.Владимир Путин поблагодарил коллегу за внимание и поздравления."Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев и президент Владимир Путин обменялись мнениями о перспективах азербайджано-российских отношений", — добавляется в релизе.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992-го идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

Арсений Новиков Припекло азиков. 50

Вадим Антонов походу Влад окажется примирителем )) за посреднические услуги долю малую тож отломит ) 45

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире