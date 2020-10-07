https://ria.ru/20201007/karabakh-1578576833.html

Путин призвал к скорейшему прекращению огня в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе как можно быстрее. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:05

2020-10-07T11:05

2020-10-07T11:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что РФ призывает к прекращению огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> как можно быстрее."Но, во всяком случае, мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать", - сказал он интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения