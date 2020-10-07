https://ria.ru/20201007/karabakh-1578576241.html

Путин назвал события в Карабахе трагедией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что события в Карабахе – это трагедия, в России очень переживают. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:02

2020-10-07T11:02

2020-10-07T12:13

нагорный карабах

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что события в Карабахе – это трагедия, в России очень переживают."Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди", - сказал он в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Президент отметил, что в России проживают около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, владимир путин, в мире