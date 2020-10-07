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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/karabakh-1578550100.html
Ереван заявил, что карабахские силы уничтожили азербайджанскую базу ГСМ
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что карабахские силы уничтожили утром крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:34
2020-10-07T08:34
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила в среду, что карабахские силы уничтожили утром крупную базу горюче-смазочных материалов <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."На юго-восточном направлении прицельным огнем армянских подразделений был нанесен удар по крупной базе горюче-смазочных материалов противника", - написала Степанян.По ее словам, ночью азербайджанские ВС попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не доходя до Джебраила), но попали под ракетно-артиллерийский удар Армии обороны Карабаха.Она заявила, что есть потери в живой силе и технике ВС Азербайджана, чьи военные отступили.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201006/boeviki-1578437921.html
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578211665.html
Они разрушают свои базы, думают, что принадлежат Азербайджану))
24
Лидер России поступает очень мудро. Лидеру США сейчас не до Карабаха, у него еще с Венесуэлой геморрой не вылечен. Лидера Франции вообще серьезно воспринимать нельзя, он у себя в доме проблемы решить не может. За стол переговоров, разумеется сядем, как только Карабах будет освобожден.
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил, что карабахские силы уничтожили азербайджанскую базу ГСМ

08:34 07.10.2020
 
© РИА Новости / Информационный центр "Арцах" / Перейти в фотобанкОбстрел Степанакерта. Стоп-кадр видео
Обстрел Степанакерта. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Информационный центр "Арцах"
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ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что карабахские силы уничтожили утром крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана.
"На юго-восточном направлении прицельным огнем армянских подразделений был нанесен удар по крупной базе горюче-смазочных материалов противника", - написала Степанян.

Գիշերվա ընթացքում հակառակորդը փորձել է առաջանալ և ամրանալ հարավարևելյան ուղղությամբ (Ջեբրայիլ չհասած), սակայն հայկական...

Опубликовано Shushan Stepanyan Вторник, 6 октября 2020 г.
По ее словам, ночью азербайджанские ВС попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не доходя до Джебраила), но попали под ракетно-артиллерийский удар Армии обороны Карабаха.
Она заявила, что есть потери в живой силе и технике ВС Азербайджана, чьи военные отступили.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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