https://ria.ru/20201007/kachestvo-1578549051.html

Россияне рассказали, качеством каких товаров они недовольны

Россияне в целом удовлетворены качеством продовольственных и непродовольственных товаров, но больше всего нареканий вызвали бензин и мясные консервы, следует из РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:15

2020-10-07T08:15

2020-10-07T08:15

роскачество

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Россияне в целом удовлетворены качеством продовольственных и непродовольственных товаров, но больше всего нареканий вызвали бензин и мясные консервы, следует из исследования, проведенного Центром изучения потребительского поведения <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a>."Меньше всего потребители удовлетворены качеством колбасных изделий — 57%, замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, блинчики и так далее) — 59% и мясных консервов — 60%", - сообщает Роскачество. В частности, 39% покупателей отметили, что цена колбасных изделий не соответствовала их качеству, 31% остались недовольны вкусом и запахом замороженных полуфабрикатов, а 26% покупателей указали на "ненатуральный состав и содержание вредных веществ" в мясных консервах.Из непродовольственных товаров "меньше всего россияне удовлетворены качеством автомобильного топлива — таких 66% потребителей": основная причина, по мнению 76% опрошенных - несоответствие цены качеству бензина, и в этом мнении сошлось большинство и мужчин (78%), и женщин (72%).В исследовании принял участие 2281 респондент, мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше. Роскачество указывает, что в целом потребители удовлетворены практически всеми категориями продовольственных товаров: так, качеством приправ, специй и пряностей довольны 86% респондентов, качеством муки, макарон, а также питьевой и минеральной воды - 85%.Среди непродовольственных товаров потребители в большей степени удовлетворены качеством туалетной бумаги (85%), товаров для женской гигиены (85%) и зубной пасты (83%); при этом 46% респондентов отметили, что при использовании зубных паст не было обещанного эффекта, а 24% женщин указали, что использование товаров для гигиены вызвало у них раздражение или аллергию.Качеством обуви удовлетворены чуть больше покупателей — 68%: по мнению 42% опрошенных, она быстро потеряла внешний вид, 35% указали на дефект изготовления при покупке. Качеством детских игрушек удовлетворены 69% покупателей: основная причина - быстрая потеря внешнего вида (60%), ненатуральный состав и содержание вредных веществ (18%). "Более всего не были удовлетворены качеством детских игрушек мужчины и женщины в возрасте от 45 до 54 лет", - отмечает Роскачество.

https://ria.ru/20200831/kolbasa-1576506271.html

https://ria.ru/20200930/mineralka-1578008691.html

https://ria.ru/20200102/1562895710.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, общество