https://ria.ru/20201007/evrosoyuz-1578569696.html

В ЕС выступили за переговоры по Карабаху без предварительных условий

Европейский союз выступает за переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе без предварительных условий, заявил, вступая перед депутатами... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:33

2020-10-07T10:33

2020-10-07T11:00

жозеп боррель

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636684_0:0:2617:1472_1400x0_80_0_0_301b9676113c3d5b6a38648cf68e039e.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз выступает за переговоры по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> без предварительных условий, заявил, вступая перед депутатами Европейского парламента, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Речь идет о самых масштабных столкновениях с 1993-1994 годов. Мы были очень активны на этом направлении в последние дни, у меня была возможность пообщаться с главами МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, я призвал их прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Наша позиция четкая, мы считаем, что бои должны прекратиться и стороны должны возобновить переговор без каких-либо предварительных условий под эгидой минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", - сказал Боррель.Он добавил, что "у этого конфликта не может быть военного решения".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/azerbaydzhan-1578574888.html

https://ria.ru/20201007/mirotvortsy-1578562064.html

2

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, евросоюз, в мире