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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/azerbaydzhan-1578574888.html
В Баку заявили, что в привлечении ОДКБ в Карабах нет смысла
Баку не представляет никакой угрозы для населения Армении, поэтому в привлечении стран ОДКБ в конфликт в Карабахе нет смысла, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:56
2020-10-07T10:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
одкб
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> не представляет никакой угрозы для населения <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, поэтому в привлечении стран <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> в конфликт в Карабахе нет смысла, заявил РИА Новости начальник управления международного военного сотрудничества <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> генерал-майор Гусейн Махмудов."Азербайджан ведёт боевые действия, ведёт контрнаступательную операцию на своей территории, мы не представляем никакой угрозы для населения Армении, для границ Армении. Поэтому нет смысла для привлечения стран ОДКБ в этот конфликт", - заявил Махмудов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/mirotvortsy-1578562064.html
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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Сирены тревоги: неспокойная ночь в Степанакерте
В Степанакерте этой ночью неспокойно - несколько раз включили сирену тревоги, время от времени слышны взрывы и видны сильные вспышки.
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минобороны азербайджана, обсе, одкб, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили, что в привлечении ОДКБ в Карабах нет смысла

10:56 07.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДома в Степанакерте, разрушенные после обстрела
Дома в Степанакерте, разрушенные после обстрела - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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БАКУ, 7 окт - РИА Новости. Баку не представляет никакой угрозы для населения Армении, поэтому в привлечении стран ОДКБ в конфликт в Карабахе нет смысла, заявил РИА Новости начальник управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов.
"Азербайджан ведёт боевые действия, ведёт контрнаступательную операцию на своей территории, мы не представляем никакой угрозы для населения Армении, для границ Армении. Поэтому нет смысла для привлечения стран ОДКБ в этот конфликт", - заявил Махмудов.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Начальник департамента по вопросам международного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 10:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕОДКБНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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