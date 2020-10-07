https://ria.ru/20201007/azerbaydzhan-1578574888.html
В Баку заявили, что в привлечении ОДКБ в Карабах нет смысла
Баку не представляет никакой угрозы для населения Армении, поэтому в привлечении стран ОДКБ в конфликт в Карабахе нет смысла, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:56
2020-10-07T10:56
2020-10-07T10:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
одкб
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> не представляет никакой угрозы для населения <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, поэтому в привлечении стран <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> в конфликт в Карабахе нет смысла, заявил РИА Новости начальник управления международного военного сотрудничества <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> генерал-майор Гусейн Махмудов."Азербайджан ведёт боевые действия, ведёт контрнаступательную операцию на своей территории, мы не представляем никакой угрозы для населения Армении, для границ Армении. Поэтому нет смысла для привлечения стран ОДКБ в этот конфликт", - заявил Махмудов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/mirotvortsy-1578562064.html
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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2020-10-07T10:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, обсе, одкб, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире