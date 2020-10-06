https://ria.ru/20201006/vodyanova-1578410092.html
"Вечная девочка": Водянова показала худые ноги в мини-платье
Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало волну комплиментов от подписчиков. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:53
2020-10-06T12:53
2020-10-06T12:54
шоубиз
антуан арно
наталья водянова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152745/37/1527453785_0:0:2068:1163_1400x0_80_0_0_dd240e236e7cf2cad2d0e07c262abd79.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Российская супермодель <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало волну комплиментов от подписчиков.На снимке 38-летняя многодетная мать предстала перед зеркалом в нежном наряде: в белом коротком платье и в сапогах того же цвета.Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к внешнему виду супермодели и отметили, что она выглядит очень молодо и свежо:— Вечная девочка! Потрясающая у вас внешность. Видимо, светлая энергия поддерживает молодость.— Какая хрупкая и нежная, юная девушка. Никогда не скажешь, что многодетная мать. Приятно на вас смотреть, излучаете добрую энергию.— Обворожительная.— Само очарование.— Как школьница.— Красавица в шикарном платье!— Платье очень похоже на свадебное. Вы в нем прекрасная невеста.Отметим, что в сентябре 2020 года Наталья Водянова <a href="https://ria.ru/20200922/vodyanova-1577578642.html" target="_blank">вышла замуж</a> за 43-летнего французского миллиардера <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуана Арно</a>.
https://ria.ru/20200928/foto-1577900952.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152745/37/1527453785_0:0:2068:1551_1400x0_80_0_0_7fdd67c23b792f557c315c9f7ca4bd99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антуан арно, наталья водянова
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
Российская супермодель Наталья Водянова
опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало волну комплиментов от подписчиков.
На снимке 38-летняя многодетная мать предстала перед зеркалом в нежном наряде: в белом коротком платье и в сапогах того же цвета.
Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к внешнему виду супермодели и отметили, что она выглядит очень молодо и свежо:
— Вечная девочка! Потрясающая у вас внешность. Видимо, светлая энергия поддерживает молодость.
— Какая хрупкая и нежная, юная девушка. Никогда не скажешь, что многодетная мать. Приятно на вас смотреть, излучаете добрую энергию.
— Красавица в шикарном платье!
— Платье очень похоже на свадебное. Вы в нем прекрасная невеста.
Отметим, что в сентябре 2020 года Наталья Водянова вышла замуж
за 43-летнего французского миллиардера Антуана Арно
.