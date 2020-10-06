https://ria.ru/20201006/vodyanova-1578410092.html

"Вечная девочка": Водянова показала худые ноги в мини-платье

Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало волну комплиментов от подписчиков. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:53

2020-10-06T12:53

2020-10-06T12:54

шоубиз

антуан арно

наталья водянова

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Российская супермодель <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало волну комплиментов от подписчиков.На снимке 38-летняя многодетная мать предстала перед зеркалом в нежном наряде: в белом коротком платье и в сапогах того же цвета.Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к внешнему виду супермодели и отметили, что она выглядит очень молодо и свежо:— Вечная девочка! Потрясающая у вас внешность. Видимо, светлая энергия поддерживает молодость.— Какая хрупкая и нежная, юная девушка. Никогда не скажешь, что многодетная мать. Приятно на вас смотреть, излучаете добрую энергию.— Обворожительная.— Само очарование.— Как школьница.— Красавица в шикарном платье!— Платье очень похоже на свадебное. Вы в нем прекрасная невеста.Отметим, что в сентябре 2020 года Наталья Водянова <a href="https://ria.ru/20200922/vodyanova-1577578642.html" target="_blank">вышла замуж</a> за 43-летнего французского миллиардера <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуана Арно</a>.

https://ria.ru/20200928/foto-1577900952.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антуан арно, наталья водянова