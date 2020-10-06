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https://ria.ru/20201006/vodyanova-1578410092.html
"Вечная девочка": Водянова показала худые ноги в мини-платье
Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало волну комплиментов от подписчиков. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:53
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антуан арно
наталья водянова
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Российская супермодель <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало волну комплиментов от подписчиков.На снимке 38-летняя многодетная мать предстала перед зеркалом в нежном наряде: в белом коротком платье и в сапогах того же цвета.Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к внешнему виду супермодели и отметили, что она выглядит очень молодо и свежо:— Вечная девочка! Потрясающая у вас внешность. Видимо, светлая энергия поддерживает молодость.— Какая хрупкая и нежная, юная девушка. Никогда не скажешь, что многодетная мать. Приятно на вас смотреть, излучаете добрую энергию.— Обворожительная.— Само очарование.— Как школьница.— Красавица в шикарном платье!— Платье очень похоже на свадебное. Вы в нем прекрасная невеста.Отметим, что в сентябре 2020 года Наталья Водянова <a href="https://ria.ru/20200922/vodyanova-1577578642.html" target="_blank">вышла замуж</a> за 43-летнего французского миллиардера <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуана Арно</a>.
https://ria.ru/20200928/foto-1577900952.html
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антуан арно, наталья водянова

"Вечная девочка": Водянова показала худые ноги в мини-платье

12:53 06.10.2020 (обновлено: 12:54 06.10.2020)
 
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaРоссийская супермодель Наталья Водянова
Российская супермодель Наталья Водянова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало волну комплиментов от подписчиков.
На снимке 38-летняя многодетная мать предстала перед зеркалом в нежном наряде: в белом коротком платье и в сапогах того же цвета.
Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к внешнему виду супермодели и отметили, что она выглядит очень молодо и свежо:
— Вечная девочка! Потрясающая у вас внешность. Видимо, светлая энергия поддерживает молодость.
— Какая хрупкая и нежная, юная девушка. Никогда не скажешь, что многодетная мать. Приятно на вас смотреть, излучаете добрую энергию.
— Обворожительная.
— Само очарование.
— Как школьница.
— Красавица в шикарном платье!
— Платье очень похоже на свадебное. Вы в нем прекрасная невеста.
Отметим, что в сентябре 2020 года Наталья Водянова вышла замуж за 43-летнего французского миллиардера Антуана Арно.
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ШоубизАнтуан АрноНаталья Водянова
 
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