https://ria.ru/20200922/vodyanova-1577578642.html

Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером

Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно. РИА Новости, 22.09.2020

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антуан арно

шоу-бизнес

наталья водянова

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Российская модель и актриса <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/natasupernova/" target="_blank">Instagram</a> видео со своей свадьбы с французским предпринимателем <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуаном Арно</a>.На ролике молодожены запечатлены после церемонии бракосочетания. По информации журнала Tatler, торжество прошло в парижской мэрии. Водянова сообщила о намерении выйти замуж за одного из богатейших людей в мире в феврале. Тогда она отметила, что Арно сделал ей предложение еще год назад.Модель и предприниматель состоят в отношениях с 2011 года. Ранее она уже была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Водяновой пятеро детей.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антуан арно, шоу-бизнес, наталья водянова