Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/vodyanova-1577578642.html
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T02:09
2020-09-22T02:09
антуан арно
шоу-бизнес
наталья водянова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155581/73/1555817379_0:228:2731:1764_1400x0_80_0_0_00d9f7e27d33301efb15f540dad1ff59.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Российская модель и актриса <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/natasupernova/" target="_blank">Instagram</a> видео со своей свадьбы с французским предпринимателем <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуаном Арно</a>.На ролике молодожены запечатлены после церемонии бракосочетания. По информации журнала Tatler, торжество прошло в парижской мэрии. Водянова сообщила о намерении выйти замуж за одного из богатейших людей в мире в феврале. Тогда она отметила, что Арно сделал ей предложение еще год назад.Модель и предприниматель состоят в отношениях с 2011 года. Ранее она уже была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Водяновой пятеро детей.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155581/73/1555817379_38:0:2691:1990_1400x0_80_0_0_80829a91fb5963e45a85198f4e7d494c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антуан арно, шоу-бизнес, наталья водянова

Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером

02:09 22.09.2020
284
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Наталья Водянова
Модель Наталья Водянова - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.
На ролике молодожены запечатлены после церемонии бракосочетания. По информации журнала Tatler, торжество прошло в парижской мэрии.
Водянова сообщила о намерении выйти замуж за одного из богатейших людей в мире в феврале. Тогда она отметила, что Арно сделал ей предложение еще год назад.
Модель и предприниматель состоят в отношениях с 2011 года. Ранее она уже была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Водяновой пятеро детей.
601008
Обсудить0
Антуан АрноШоу-бизнесНаталья Водянова
Рекомендуем
Актер Станислав Садальский
Садальский резко высказался о скандале с изменой Тарзана
Российские рубли
Назван верный способ добиться повышения зарплаты
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
Блокировка доступа
Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаевым заинтересовался Следственный комитет
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Шоколад
Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Сотрудница лаборатории
Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
Князь Владимир. Портрет из Царского титулярника XVII века
В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Нафтогаз" заявил о планах "Газпрома" увеличить мощности для транзита
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов: водитель о ДТП на Остоженке
Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров заявил, что США утратили талант дипломатии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Лавров выступил от лица ОДКБ на сессии Генассамблеи ООН
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Лента новостейМолния