https://ria.ru/20200922/vodyanova-1577578642.html
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T02:09
2020-09-22T02:09
2020-09-22T02:09
антуан арно
шоу-бизнес
наталья водянова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155581/73/1555817379_0:228:2731:1764_1400x0_80_0_0_00d9f7e27d33301efb15f540dad1ff59.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Российская модель и актриса <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/natasupernova/" target="_blank">Instagram</a> видео со своей свадьбы с французским предпринимателем <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуаном Арно</a>.На ролике молодожены запечатлены после церемонии бракосочетания. По информации журнала Tatler, торжество прошло в парижской мэрии. Водянова сообщила о намерении выйти замуж за одного из богатейших людей в мире в феврале. Тогда она отметила, что Арно сделал ей предложение еще год назад.Модель и предприниматель состоят в отношениях с 2011 года. Ранее она уже была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Водяновой пятеро детей.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155581/73/1555817379_38:0:2691:1990_1400x0_80_0_0_80829a91fb5963e45a85198f4e7d494c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антуан арно, шоу-бизнес, наталья водянова