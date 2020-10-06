https://ria.ru/20201006/vizy-1578529676.html

США ужесточили выдачу рабочих виз

США вновь ужесточили выдачу рабочих виз H-1B, сообщило министерство внутренней безопасности страны. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T22:27

2020-10-06T22:27

2020-10-06T22:27

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вновь ужесточили выдачу рабочих виз H-1B, сообщило министерство внутренней безопасности страны.В частности, будет сокращено число "специальных профессий", по которым могут быть наняты иностранные работники. Будет увеличен контроль над компаниями, которые нанимают минимальное число сотрудников в США по рабочим визам и полагаются на аутсорсинг в других странах для осуществления основной работы. Кроме того, компании заставят платить иностранцам больше денег, что снизит привлекательность программы рабочих виз и, по мысли министерства, не даст иностранцам с невысокой квалификацией отбирать рабочие места у американцев.Часть новых правил вступит в силу уже в этот четверг, другая часть - через два месяца."От компаний будет требоваться, чтобы они делали настоящие предложения о работе настоящим сотрудникам", - говорится в сообщении министерства.По данным МВБ, новые правила затронут около трети всех иностранцев, находящихся в США по рабочим визам.Это решение, как и другие, наверняка будет оспорено в суде.Администрация <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> уже не раз принимала меры для ужесточения режима рабочих виз. Так, в июне Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев. Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Однако суд в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> частично заблокировал этот указ в начале октября.

https://ria.ru/20200226/1565204248.html

https://ria.ru/20200730/1575138142.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире