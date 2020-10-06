https://ria.ru/20201006/ustupki-1578518331.html

Пашинян заявил о готовности Еревана пойти на уступки в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Франс Пресс назвал условие, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:29

2020-10-06T20:29

2020-10-07T00:22

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

обсе

владимир путин

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в интервью агентству <a href="https://www.afp.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a> назвал условие, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>."Армения может пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но если к этому же готов Азербайджан", — отметил политик.Ранее стало известно, что глава армянского кабмина посетил Нагорный Карабах и провел там совещание с военными.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в телефонном разговоре с Пашиняном заявил о необходимости прекратить боевые действия.Вооруженное противостояние на линии соприкосновения в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> возобновилось 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава.Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.Переговоры по урегулированию идут с 1992 года. Этому содействует также Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.

https://ria.ru/20201006/vardanyan-1578503155.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

white rabbit Это не компромисс. Это сдача позиций. Если Путин такое посоветовал - резко против такой истории лично я. Дальше голосовать за Путина не буду. 137

Tatyana Miloserdova Азербайджан в течение нескольких недель достигнет своих военных целей.У Азербайджана есть одно условие: Армения должна полностью и безоговорочно покинуть оккупированные земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН. 132

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россия

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире