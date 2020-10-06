Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/turtsiya-1578425870.html
Алиев оценил значимость союза Азербайджана и Турции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что политика Турции рассчитана на мир и дает результаты на Ближнем Востоке и Кавказе. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:51
2020-10-06T13:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мевлют чавушоглу
ильхам алиев
сша
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578424161_0:152:1176:814_1400x0_80_0_0_08e0ddad8382a37b09fa4d6f45b7c273.jpg
<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что политика <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> рассчитана на мир и дает результаты на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> и Кавказе.Алиев принял во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> делегацию, возглавляемую главой МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлютом Чавушоглу</a>."Политика Турции в регионе, рассчитанная только лишь на мир, уже дает свои результаты как на Ближнем Востоке, так и на Кавказе. Сегодня ситуация, вызванная очередным нападением <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, в очередной раз показывает, что Турция имеет авторитет как в регионе, так и в мире. Конечно же, это нас усиливает, воодушевляет. Сегодня наши народы, весь мир видит то, что значит союз Турции и Азербайджана", - приводит слова Алиева его пресс-служба.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html
2
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578424161_0:42:1176:924_1400x0_80_0_0_5511fa26218f575372c5da9268ad1feb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мевлют чавушоглу, ильхам алиев, сша, азербайджан, армения, в мире

Алиев оценил значимость союза Азербайджана и Турции

13:51 06.10.2020
 
© Фото : пресс-служба президента АзербайджанаВизит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан
Визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : пресс-служба президента Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что политика Турции рассчитана на мир и дает результаты на Ближнем Востоке и Кавказе.
Алиев принял во вторник в Баку делегацию, возглавляемую главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Политика Турции в регионе, рассчитанная только лишь на мир, уже дает свои результаты как на Ближнем Востоке, так и на Кавказе. Сегодня ситуация, вызванная очередным нападением Армении, в очередной раз показывает, что Турция имеет авторитет как в регионе, так и в мире. Конечно же, это нас усиливает, воодушевляет. Сегодня наши народы, весь мир видит то, что значит союз Турции и Азербайджана", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 12:23Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе
 
Обсудить2
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМевлют ЧавушоглуИльхам АлиевСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния