https://ria.ru/20201006/turtsiya-1578425870.html

Алиев оценил значимость союза Азербайджана и Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что политика Турции рассчитана на мир и дает результаты на Ближнем Востоке и Кавказе. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:51

2020-10-06T13:51

2020-10-06T13:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мевлют чавушоглу

ильхам алиев

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что политика <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> рассчитана на мир и дает результаты на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> и Кавказе.Алиев принял во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> делегацию, возглавляемую главой МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлютом Чавушоглу</a>."Политика Турции в регионе, рассчитанная только лишь на мир, уже дает свои результаты как на Ближнем Востоке, так и на Кавказе. Сегодня ситуация, вызванная очередным нападением <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, в очередной раз показывает, что Турция имеет авторитет как в регионе, так и в мире. Конечно же, это нас усиливает, воодушевляет. Сегодня наши народы, весь мир видит то, что значит союз Турции и Азербайджана", - приводит слова Алиева его пресс-служба.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html

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сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, ильхам алиев, сша, азербайджан, армения, в мире