Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578417471.html
В окрестностях Степанакерта раздались взрывы
Восемь взрывов были слышны в Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:17
2020-10-06T14:04
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578428412_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e1b71b7174808e0ca471f9221c6bd4b9.jpg
<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Восемь взрывов были слышны в <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерте</a>, передает корреспондент РИА Новости.Судя по звуку, снаряды упали где-то в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов
Последствия обстрела Степанакерта
2020-10-06T13:17
true
PT1M14S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578428412_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_6dbbf01ec3c357db8ac15d595393a69a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В окрестностях Степанакерта раздались взрывы

13:17 06.10.2020 (обновлено: 14:04 06.10.2020)
 
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт - РИА Новости. Восемь взрывов были слышны в Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по звуку, снаряды упали где-то в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Под ударом: обострение ситуации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

Последствия обстрелов в Степанакерте
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

Жительница Степанакерта прячется в подвале своего дома во время обстрелов
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

Мужчина держит в руке кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Серьезно повреждены многие жилые дома.

Последствия пожара в магазине строительных материалов, возникшего в результате обстрелов Степанакерта
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Гянджа
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую в результате обстрела города Гянджа
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Гянджа.
Последствия обстрела города Гянджа
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

Неразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Жительница дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

Последствия обстрела города Гянджа
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

Последствия обстрела города Гянджа
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 12:23Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе
 
Обсудить0
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния