https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578417471.html

В окрестностях Степанакерта раздались взрывы

Восемь взрывов были слышны в Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:17

2020-10-06T13:17

2020-10-06T14:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Восемь взрывов были слышны в <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерте</a>, передает корреспондент РИА Новости.Судя по звуку, снаряды упали где-то в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов Последствия обстрела Степанакерта 2020-10-06T13:17 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире